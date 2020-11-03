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【疫市自救】設計營商周月底網上舉行　首度加入電視、網上直播

商業 19:38 2020/11/03

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香港設計中心行政總裁利德裕博士認為，現在企業家更應著重「以人為本」的設計思維。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情由年初爆發至今，營商環境更艱難及具挑戰。香港設計中心行政總裁利德裕博士認為，在現在的環境下，企業家更應著重「以人為本」的設計思維，與顧客連結。

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利德裕認為，疫情已使日常生活步入新常態。面對經營壓力，他直言：「若企業沒有創意能量，將無法生存。」

香港設計中心主席嚴志明教授亦指，商界必須學會與新冠病毒共存，並與設計師緊密合作。他解釋，設計師的範疇並非僅限於產品設計。嚴以健康碼為例，設計並非單指健康碼的外觀，而是整個體驗及流程。他相信，設計師的創意思維有助企業與顧客連結，從而加快從疫情大流行中恢復生意活動。

香港設計中心亦將於本月底舉行設計營商周，希望藉活動推廣創意思維，今年更特別加強「營商」元素。不過，本地疫情反覆，加上出入境限制措施仍然生效，今年活動大部份均移師至網上舉行。

香港設計中心主席嚴志明教授透露，疫情啟發他們重新思考舉行展覽的方式。（程志遠攝）

嚴志明解釋，去年受社會運動影響，考慮到參加者安全及院校交流活動受阻，故取消設計營商周。而今年全球亦在適應新常態，亦啟發他們重新思考舉行展覽的方式。活動移師至網上，則沒有取消的必要；同時他相信可提倡以設計思維應對挑戰的概念。

今年活動更與ViuTV合作，當中部分論壇、講座等活動將會在電視及網上平台直播。雖然疫情改變活動舉行方式，但利德裕透露，此反而可觸及更多受眾及邀請海外講者，並可加強新鮮感。唯一需要考慮的是，隔空對談應如何加強與參加者的互動。他們相信，雖然首次以網上模式舉行，但估計今年活動反應將較前年更正面。

同時，活動亦有部分實體環節仍會在社區舉行，例如PMQ、D2 place等，希望可以提升公眾參與程度

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記者：葉泳珊

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