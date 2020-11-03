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【樓市現象】上車客睇樓兩個月驚見放盤買少見少 即調高買樓預算 512萬購嘉湖山莊兩房

股樓投資 19:37 2020/11/03

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大圍站新盤柏傲莊甫推出市場即成樓市焦點，先後兩輪開售也吸引逾2萬票入飛，單位難求，不少未能成功購入單位的向隅客即轉投二手市場，中原地產天水圍副區域營業經理文家輝表示，新盤向隅客回流，加上業主願提供議價空間，帶動嘉湖山莊成交急增，10月共錄得54宗成交，宗數創下今年單月第二高，按月升35%，呎價表現則平穩，10月平均實用呎價10718元。踏入11月，屋苑暫錄得2宗成交。

【內房攻港】碧桂園旗下泓碧獨立屋造價貴絕馬鞍山 裝修設計包你眼前一亮，詳見《下一頁

文家輝表示，一名外區上車客原本打算以500萬元入市，睇樓兩個月後，見最近疫情緩和，之前已視察的放盤相繼沽出，市況轉旺，於是加快入市。最後遇上嘉湖山莊樂湖居4座高層F室，實用面積449平方呎，間隔為兩房一廁，外望開揚景致，參觀上址見條件合適，即場還價洽購，業主亦肯由530萬元減至512萬元，即拍板承接，平均實用呎價11,403元，造價較市價約530萬元略低。

文家輝指，原業主於2010年11月以180萬元買入單位，持貨10年，賬面獲利332萬元，單位期內升值約1.8倍。

【低水筍盤】美孚新邨頂層單位呎價低至1.26萬沽 點解呢個單位樓價平市價一成?詳見《下一頁

 

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記者：陳詠妍

疫情 放盤 二手市場 柏傲莊 嘉湖山莊

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