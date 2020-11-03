【虛擬資產】政府就虛擬資產交易展諮詢 交易所須領牌 、專業投資者方可買賣

政府就引入虛擬資產服務提供者發牌制度展開公眾諮詢，建議初期只有專業投資者可以參與虛擬資產交易。諮詢為期三個月，至明年1月底為止。

政府將虛擬資產定義為「以數碼形式表達價值的資產，而有關資產可以數碼形式買賣或轉讓，或用作支付或投資用途」。

虛擬資產相關活動包括：1）進行虛擬資產與法定貨幣的交易；2）進行一種或多種虛擬資產互相交易；3）轉移虛擬資產；4）為虛擬資產提供託管或管理服務，或提供控制虛擬資產的工具；以及5）為發行虛擬資產提供相關的金融服務。任何人士無牌從事受規管的虛擬資產活動可被監禁七年和罰款500萬元。

值得留意的是，今次證監會並非利用《證券及期貨條例》向虛擬資產服務提供者展開監管，而是由政府將《打擊洗錢條例》延伸至虛擬資產服務提供者，並賦權證監會執法。

證監會於去年11月就虛擬資產交易活動發表立場書，容許虛擬資產交易平台自願申請牌照，但此做法只適用於提供證券型虛擬資產交易服務的平台，非證券型虛擬資產交易服務的平台並不受此制度監管。

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記者：謝智聰