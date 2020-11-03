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【異動股】 四川設分公司獲批 友邦全日大升6%破78元可追入

股樓投資 19:56 2020/11/03

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恒指今日大升近500點，友邦保險（01299）無疑是其中一個火車頭。友邦保險公布，友邦中國獲得中國銀保監會批准，開始籌建四川分公司。這將是友邦保險今年７月在中國內地成功設立獨資人身保險子公司後，友邦中國獲批籌建的首家分公司。友邦今日全日大升6.2%，收報77.95元。

【港股追蹤】可口可樂與蒙牛合作 成立「可牛了」攻低溫奶市場   詳情請看【下一頁

【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家  詳情請看【下一頁

友邦保險是首家中國內地擁有外資獨資人身保險公司的企業，目前在上海、北京、廣東、深圳、江蘇、天津和河北設有分支機構。

大和看好，友邦的內地新業務價值及稅後營運溢利，可藉此跑贏同業。

另外，友邦保險首席執行官兼總裁李源祥近日表示，在全球而言，亞洲是最有潛力的地方，認為新型肺炎疫情雖然在短期內帶來影響，但長遠而言亞洲地區的保障需求仍然非常龐大，因此集團將會繼續投放資源在亞洲保險業務發展上，並會視乎機會增加在亞洲區不同市場的投資。他指，受疫情影響，各地區市場都因應疫情有封關等措施，但當相關防疫措施逐步放寬時，集團在當地市場的業務都有所反彈，反映市場對保險的意識有所增強。

走勢上，友邦成功突破短期降軌，上試近日阻力78元，若再破這價位可追入，上望90元，止蝕價設於70元。 

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撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 經濟

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