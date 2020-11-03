  • 24°C
香港時間 : 20201103日 (二) 19:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

柏傲莊一伙難求　「佛系」買家靠一招買得到　陳先生： 相信因為自己經常行善

股樓投資 19:25 2020/11/03

分享：

新世界（00017）旗下大圍站上蓋項目「柏傲莊」自推售以來，備受市場追捧，其中第一期項目「柏傲莊 I 」首輪及次輪銷售均告沽清，而第二期項目「柏傲莊II」亦已推出，並於本周六（７日）推售337伙。 

【柏傲莊II價單】開放式單位首登場　折實572.8萬起　收租投資首選？【下一頁

值得留意的是，柏傲莊除了用家爭相入市，也吸引投資客掃貨，終致認購者眾，部分買家更坦言「難中過六合彩」。及至近期，有早前成功入市的買家分享心得，以元朗峻巒分行客戶陳先生為例，早前「柏傲莊 I 」次輪銷售，他斥資6,700萬元，連購4伙3房單位投資。 

陳先生說，心儀柏傲莊坐落於沙中綫，覺得價錢吸引，等候項目開售已久，對成功大手入市感到十分幸運及開心，相信因為自己經常行善，而自己本身在香港經營口罩生產業務，疫情間已捐出超過100萬個口罩予慈善機構、學校、老人院等，與港人疫境同行。他又認為，中原代理專業可靠，期待日後再透過中原入市。 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【柏傲莊II 示範單位】新兩房間隔登場　滿足投資客所需？【下一頁

【柏傲莊II示範單位】一房（開放式廚房）間隔曝光　投資自住一流？【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【柏傲莊II價單】開放式單位首登場　折實572.8萬起　收租投資首選？
2020/10/28
【柏傲莊II價單】開放式單位首登場　折實572.8萬起　收租投資首選？
柏傲莊II 柏傲莊I 柏傲莊

上一篇文章

【樓市現象】上車客睇樓兩個月驚見放盤買少見少 即調高買樓預算 512萬購嘉湖山莊兩房

下一篇文章

【美國大選】專家評候選人經濟政策　拜登當選美股盈利或跌一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【美國大選】全球百億下注大選 拜登賠率仍大熱　最後階段賭注追買特朗普
【美國大選】全球百億下注大選 拜登賠率仍大熱　最後階段賭注追買特朗普
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?