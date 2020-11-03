柏傲莊一伙難求　「佛系」買家靠一招買得到　陳先生： 相信因為自己經常行善

新世界（00017）旗下大圍站上蓋項目「柏傲莊」自推售以來，備受市場追捧，其中第一期項目「柏傲莊 I 」首輪及次輪銷售均告沽清，而第二期項目「柏傲莊II」亦已推出，並於本周六（７日）推售337伙。

【柏傲莊II價單】開放式單位首登場 折實572.8萬起 收租投資首選？【下一頁】

值得留意的是，柏傲莊除了用家爭相入市，也吸引投資客掃貨，終致認購者眾，部分買家更坦言「難中過六合彩」。及至近期，有早前成功入市的買家分享心得，以元朗峻巒分行客戶陳先生為例，早前「柏傲莊 I 」次輪銷售，他斥資6,700萬元，連購4伙3房單位投資。

陳先生說，心儀柏傲莊坐落於沙中綫，覺得價錢吸引，等候項目開售已久，對成功大手入市感到十分幸運及開心，相信因為自己經常行善，而自己本身在香港經營口罩生產業務，疫情間已捐出超過100萬個口罩予慈善機構、學校、老人院等，與港人疫境同行。他又認為，中原代理專業可靠，期待日後再透過中原入市。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【柏傲莊II 示範單位】新兩房間隔登場 滿足投資客所需？【下一頁】

【柏傲莊II示範單位】一房（開放式廚房）間隔曝光 投資自住一流？【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機