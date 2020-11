【公司心戰室@iM網欄】新一代職場Coaching 點先可以好玩又有錢收？

最緊要好玩

最近提到不知道新一代在職場上,希望有怎樣的Coaching,感謝有心的讀者朋友來郵賜教,首先是T君:

「本人發現現在的年輕人(包括自己),對工作的看法和上一兩代大有不同。六十後的人,要Work hard,因為手停口停;七十後的人,開始Work smart,因基本生活已能維持,正值能努力向上出人頭地的黃金時代;八十後的人,希望Work fun,一般家庭也有基本生活保障,工作不等於生活,希望找到自己的興趣,令工作變得快樂。

「本人認為新一代的年輕人,在職場上注重Work fun,希望有不同的體驗(Job Rotation,調職)來找出自己所長和有興趣的地方。

「如能安排年紀年長少許,又有數年經驗的同事或中層人員協助做Coaching,即高層為首(指導大方向和理念),中層或較有經驗的低層為輔(教導職場守則、工作細節等),對於新一代來說會較為適合。」

搞搞外遊 開心上班

T君所言甚是,看來新一代對職場的觀念和工作態度有很大轉變,難怪年長的一輩都不容易理解,總以為年輕人都被寵壞,原來是要讓工作變得好玩過癮,才能令他們有衝勁。

從管理的立場來說,的確很難兼顧同事們「最緊要好玩」的要求,也不容易安排Job Rotation。不過老施的哲學是人生起碼有四分之一時間花在工作上,要是返工唔Fun,那豈不是有四分之一時間都白活了?其實對工作要求高,過程也可以有Fun。有幸當主管的,不論部門大小,也可以帶動大家搞搞新意思,企業要競爭,不也要講創意求突破嗎?記得有一年老施考察美國分公司的Call Centre,因為出現突發狀況,同事要連日加班。中層主管一天發了個電郵給大家說:「Let's go tothe beach tomorrow and have some fun!」結果第二天,同事們都穿起了輕鬆的沙灘裝到公司加班,還有人帶了太陽傘和滑浪板。那天大家的工作興致特別高昂,充滿歡樂氣氛,連效率也提高,令老施印象深刻。



理想Coaching四部曲

至於對個別同事的Coaching,在Big Four會計行工作、八十後的A君有這樣的體驗:A君的公司每年做兩次工作表現評核,先由同事作自我評估,再與Performance Manager面談,不過內容都很籠統,只是按

表格上的欄目如技術知識、分析能力、溝通技巧等討論。不管自我評估如何,最後都是由主持人一錘定音,令A君很是氣餒。

A君贊同老施的方法,認為理想的Coaching如下:

1. 交託工作任務前,先把要求講清楚。

2. 在工作進行中有任何不妥,應該即時提出意見,不要等到正式的工作評核面試。

3. 有表現好的地方,不要吝嗇,就算是口頭上的嘉獎,對同事都很有鼓勵性。

4. 要鬧可以,但請閉門私下面談,在一眾同事面前訓斥,會有反效果,還可能令同事被其他人孤立。

不管是正式的Performance Appraisal還是日常的Coaching,客客氣氣、大家俾面,當然最Happy,但這樣做其實對雙方都沒有好處。接受Coaching的,最重要是能夠虛心受教,有則改之,無則自勉,這樣人家才會不吝賜教。要是自己老細不懂得帶人做Coaching,老施建議可以找身邊談得來的資深同事幫忙做Mentor。

說到底,職場工作畢竟是認真的,要想好玩又有人工收,還是找一份自己有興趣的工作或行業,那才是解決問題根本之道。

作者_施伯樂

