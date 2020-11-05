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【公司心戰室@iM網欄】新一代職場Coaching 點先可以好玩又有錢收？

名人薈萃 17:03 2020/11/05

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最緊要好玩
最近提到不知道新一代在職場上，希望有怎樣的Coaching，感謝有心的讀者朋友來郵賜教，首先是T君：
「本人發現現在的年輕人（包括自己），對工作的看法和上一兩代大有不同。六十後的人，要Work hard，因為手停口停；七十後的人，開始Work smart，因基本生活已能維持，正值能努力向上出人頭地的黃金時代；八十後的人，希望Work fun，一般家庭也有基本生活保障，工作不等於生活，希望找到自己的興趣，令工作變得快樂。
「本人認為新一代的年輕人，在職場上注重Work fun，希望有不同的體驗（Job Rotation，調職）來找出自己所長和有興趣的地方。
「如能安排年紀年長少許，又有數年經驗的同事或中層人員協助做Coaching，即高層為首（指導大方向和理念），中層或較有經驗的低層為輔（教導職場守則、工作細節等），對於新一代來說會較為適合。」

搞搞外遊 開心上班
T君所言甚是，看來新一代對職場的觀念和工作態度有很大轉變，難怪年長的一輩都不容易理解，總以為年輕人都被寵壞，原來是要讓工作變得好玩過癮，才能令他們有衝勁。
從管理的立場來說，的確很難兼顧同事們「最緊要好玩」的要求，也不容易安排Job Rotation。不過老施的哲學是人生起碼有四分之一時間花在工作上，要是返工唔Fun，那豈不是有四分之一時間都白活了？其實對工作要求高，過程也可以有Fun。有幸當主管的，不論部門大小，也可以帶動大家搞搞新意思，企業要競爭，不也要講創意求突破嗎？記得有一年老施考察美國分公司的Call Centre，因為出現突發狀況，同事要連日加班。中層主管一天發了個電郵給大家說：「Let's go tothe beach tomorrow and have some fun！」結果第二天，同事們都穿起了輕鬆的沙灘裝到公司加班，還有人帶了太陽傘和滑浪板。那天大家的工作興致特別高昂，充滿歡樂氣氛，連效率也提高，令老施印象深刻。

理想Coaching四部曲
至於對個別同事的Coaching，在Big Four會計行工作、八十後的A君有這樣的體驗：A君的公司每年做兩次工作表現評核，先由同事作自我評估，再與Performance Manager面談，不過內容都很籠統，只是按
表格上的欄目如技術知識、分析能力、溝通技巧等討論。不管自我評估如何，最後都是由主持人一錘定音，令A君很是氣餒。

A君贊同老施的方法，認為理想的Coaching如下：
1. 交託工作任務前，先把要求講清楚。
2. 在工作進行中有任何不妥，應該即時提出意見，不要等到正式的工作評核面試。
3. 有表現好的地方，不要吝嗇，就算是口頭上的嘉獎，對同事都很有鼓勵性。
4. 要鬧可以，但請閉門私下面談，在一眾同事面前訓斥，會有反效果，還可能令同事被其他人孤立。

不管是正式的Performance Appraisal還是日常的Coaching，客客氣氣、大家俾面，當然最Happy，但這樣做其實對雙方都沒有好處。接受Coaching的，最重要是能夠虛心受教，有則改之，無則自勉，這樣人家才會不吝賜教。要是自己老細不懂得帶人做Coaching，老施建議可以找身邊談得來的資深同事幫忙做Mentor。
說到底，職場工作畢竟是認真的，要想好玩又有人工收，還是找一份自己有興趣的工作或行業，那才是解決問題根本之道。

作者_施伯樂

60後，從低故起晉升至跨國企業集團管理高層。歷年實戰經驗加上前輩貴人的口授身教，對如何在職場做人做事精益求精有了豐富的體會。喜歡討論在辦公室處事做人，求生上位的技巧和大小心法，也聽來不少職場的趣聞軼事。

 

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撰文 : 施伯樂

欄名 : 公司心戰室

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