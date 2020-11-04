【樓市熱話】高賣低買如意算盤打不響　業主變租客終需輪候公屋

已置業的人士，不少人都希望可以「高賣低買」，若如意算盤打得響，換樓便來得容易。不過，事實上，香港的樓市未有如此容易掌握。有網民出帖指自己年底將會首置上車，他與另一位同事談及今年經濟之際，發現同事原來曾經是業主，但賣出物業套現後，再上不到車。

【理財熱話】網友推算一整年帶飯節省1.4萬 茶餐廳平均每餐60元【下一頁】

【樓市熱話】觀塘42年樓齡 呎價1萬元 網民問昰否值得繼續持有？【下一頁】

出帖者表示，同事得悉其置業後，隨即問他會否擔心樓市跌及失業問題。出帖者回應指不怕，認為無論樓價升跌都需要地方居住，即使樓價跌或不幸失業，只要有足夠備用錢就可以。同事之後透露，指10年前其父親去世後，留了一個單位給他，當時樓價大約80萬元，一年多升到150萬。他眼見樓價升得快便賣出套現，待樓價跌時再入市。怎料多年來樓價不跌更不斷升。由業主變成租客多年，他更向出帖者指，上年終於上到公屋。

一眾網民都表示，自己身邊也有如此個案，因此已不會在他們面前談及樓市，感覺是在他們傷口上灑鹽。也有人指，他們會容易變得玻璃心，與出帖者炒聯絡為妙。另有網民不禁嘆：「高賣低買係高招，問題係，邊個知幾時係高，幾時係低。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩