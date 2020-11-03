【ET講股通】孫運喜︰炒拜登贏？ 同場加映答股環節（立即觀看）

港股今日喜氣洋洋，恒指大幅高開，全日升479點，報24939點，大市成交1,296億元。

港股造好 金融股為主要動力

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目中表示，今日大市造好，金融股為動力，友邦 （01299） 領軍升6.3%，滙豐 （00005） 亦升逾3%，內銀股亦造好，而股王騰訊 （00700） 則逆市下跌。

美滙軟債息升 反映市場預期拜登贏

大市形勢方面，孫運喜指出，從環球金融市場變動來看，市場在炒美國民主黨總統候選人拜登勝出大選︰

一、美滙指數明顯回軟，反映投資者覺得拜登贏機會大，倘上場不利美元；

二、貝萊德料美國財政支出會增加，以及外交政策穩定，新興市場今日表現不俗；

三、香港半導體股份升得勁，因為市場憧憬拜登遏制中國的政策不會如現任總統特朗普般強硬；

四、金融股向好，因為市場預期拜登上場掟錢刺激經濟，推升債息，美10年債息反覆向上，形成上升軌，高點更一浪高於一浪。摩通更轉軚看好金融股，原因便是預料債息上升。

恒指技術走勢佳 明天仍然炒得過

至於明天能否再炒拜登贏？孫運喜認為，應該仍炒得過，種種迹象顯示拜登勝出機會大，例如綜合民調顯示機會率達9成、有報道指特朗普在最後一場競選集會中的口氣似有少少「投降」意味。他指出，美國大選後出現亂局機會微。

另一個炒得過的原因是恒指技術走勢佳，今日裂口升穿50天綫，而且衝穿100天綫，亦一度升穿200天綫及前浪頂高位，反覆向上機會大，下一關口看能否再穿200天綫，更重要是看能否升穿保歷加通道頂部，倘升穿，正式形成頭肩底向好走勢。



個別股份方面，一、友邦走勢偏好，升穿下降軌及100天綫，有能力再進一步。二、滙豐近期反覆向好，形成上升軌，下關看前浪頂阻力（34元）。三、建行 （00939） 之前已升穿50天綫，今日一度上試100天綫，走勢有機會反覆向好。

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