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【區塊鏈】中港區塊鏈貿易平台對接 7銀行參與

股市 19:01 2020/11/03

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七家銀行完成兩地之間首批跨區塊鏈平台試點交易

香港與中國的區塊鏈貿易平台成功完成第一期連接，正式進入試行階段。渣打香港、工銀亞洲、中銀香港 （02388） 等七家銀行透過香港「貿易聯動」和中國「貿易金融區塊鏈平台」，完成兩地之間首批跨區塊鏈平台試點交易。

金管局助理總裁（金融基建）鮑克運指，項目即將進入第二階段發展，希望更多銀行參與其中，以進一步提升跨平台對接的功能，並協助銀行加快拓展在香港的貿易融資業務。

渣打香港指，貿易和貿易融資交易以往多用人手處理紙張文件，往往需時數天甚至數週才能完成，而現時可在單一平台上無縫完成處理，大幅提高了跨境貿易的效率、交易安全性和透明度。

中銀香港亦稱，兩個平台對接令貿易流程自動化，提升跨境貿易服務水平及企業貿易融資效率，並有助企業降低交易和管理成本，促進香港與内地之間的經貿往來。

工銀亞洲執行董事兼副行政總裁盧建表示，很榮幸成為首批試點銀行之一，並積極把區塊鏈等新技術融入香港金融生態系統，推動業界採用新科技，該行未來會進一步加強金融科技應用，為客戶提供先進的服務和體驗。

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編輯：謝智聰

香港股票 香港金融管理局 金融 貿易 銀行 區塊鏈 工銀亞洲 中銀香港（02388）
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