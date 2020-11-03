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【美國大選】107歲人瑞連續22屆投票 今次郵寄選票

環球政治 18:53 2020/11/03

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美國一名107歲人瑞多年來堅持履行選民責任，已連續於22屆美國大選投票。

美國大選當地時間周二（3日）展開，不少民眾在新冠肺炎疫情及反種族歧視示威影響下，今屆美國大選首次投票。但美國一名107歲人瑞多年來堅持履行選民責任，連同今屆計算，已連續於22屆美國大選投票。

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現年107歲的帕爾科特（Ed Palkot），出身於賓夕法尼亞州一個工人階級的移民家庭。這名資深選民於1936年首次投票，曾經歷第一次世界大戰、西班牙流感及經濟大蕭條，絕對稱得上是一名資深選民。

帕爾科特一家人一直認為選舉日非常重要，更會教導下一代，於每屆選舉投票是選民義務。帕爾科特目前於紐約長島居住，今屆大選在女兒的協助下，以郵寄選票形式完成第22次總統大選投票。

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據帕爾科特的兒子透露，父親本身是共和黨人，但曾於某屆大選投票支持民主黨候選人羅斯福（Franklin Roosevelt），也在另外一次大選投票支持一名非共和黨或民主黨的候選人。

但帕爾科特未有透露在這次大選中，他究竟是投票支持共和黨候選人特朗普，抑或民主黨候選人拜登（Joe Biden），僅表示他會在這場選舉結束後感到高興。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

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