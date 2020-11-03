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【逆市開店】家樂坊明年1月開設Foot Locker旗艦店　售多款限量獨家波鞋

商業 19:02 2020/11/03

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旺角家樂坊將於明年1月引入美國著名球鞋連鎖商Foot Locker，開設Power Store旗艦店，售賣多款限量獨家波鞋。（恒隆地產提供圖片）

恒隆地產今天（3日）宣布，旗下旺角家樂坊將於明年1月引入美國著名球鞋連鎖商Foot Locker，開設Power Store旗艦店，銳意將商場打造成旺角運動潮流購物新據點，進一步加強「型‧聚旺角」的市場定位。

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全新旗艦店佔地近2萬平方呎，是全港最大的單層Power Store，將提供國際專業運動品牌及限量獨家鞋款。店內將劃分不同區域，除帶來國際運動品牌如adidas、Nike、Puma、Reebok及Vans等，更設有「House of Hoops」籃球概念專區，售賣多款限量獨家波鞋。同時，旗艦店更設有幼童運動服飾及鞋款，滿足家長的一站式購物需求。

全新旗艦店更會定期與本地藝術家合作，舉行不同以運動為主題的活動及工作坊，宣揚香港本地球鞋文化，為顧客帶來獨特的購物體驗。
  
恒隆地產董事（租務及物業管理）蔡碧林表示，是次Foot Locker進駐家樂坊可與該區深厚的球鞋潮流文化發揮協同效應，未來將策略性地繼續增加運動商戶組合，為區內的零售格局注入新動力。

【逆市開店】Oxyair第二間門市下周登場　門店+網店有售彩虹口罩

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責任編輯：朱悅瀅

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