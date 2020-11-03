【美國大選】拜登於民意調查中領先特朗普　2016年美國大選話你知能否勝出仍屬未知之數

民主黨候選人拜登（Joe Biden）在全國民調中領先特朗普（Donald Trump），然而這不能保證民主黨候選人可以獲得勝利。在2016年美國大選中，前國務卿希拉莉（Hillary Clinton）同樣在民調中領場先對手，不過最終也落選。

【美國大選】特朗普2016年致勝關鍵 甚麽是「選舉人團」制度？：【下一頁】

由於在美國總統大選流程中，除了緬因州和內布拉斯加州外，全美其餘48個州分皆均採取「贏家通吃」（Winner-take-all）的原則，但搖擺州也可以左右到選舉結果。以2016年的美國大選選情為例，當時特朗普在好幾個搖擺州中的普選票，只嬴希拉莉的票數1%至2%，但受「贏家通吃」的原則影響下，令特朗普嬴下所有票數；反觀希拉莉雖然在某些表態穩固州分的票數大比數拋離特朗普，但也沒有在選舉人票上嬴過特朗普。可見不但是普選票數，其實搖擺州分也可令整個選情逆轉。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機