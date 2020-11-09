【教育在綫@iM網欄】用什麼造就美好人生?

一項調查發現，在疫情下，受訪港人的整體開心指數與去年相若。但18歲或以下學童的開心指數卻急跌，並首度成為「最不開心」一群。調查分析指學童不開心原因可能是學校停課導致學生社交活動減少；日常生活規律被打亂，影響身心狀況。社交活動為何如此重要?

哈佛大學有一個非常著名的實驗「The Grant Study」。它從1938年開始進行縱貫追蹤，追蹤大概700多個孩子，從他們青少年時期開始，一直到他們成年然後到老年。這個長達70、80年的研究想了解的是「什麼造就美好人生？」。青少年從參加這個實驗開始，就被問一個問題就是「什麼事情使你覺得快樂?」、「什麼事情讓你覺得人生是滿意的?」他們同時也被調查有關學業成績，長大之後的就業狀況、婚姻狀況、對人生的滿意度和身體狀況等。實驗最後的研究結論是人際關係是美好人生的關鍵：一、幸福感來自於好的人際關係；二、人際關係的品質比數量更重要；三、好關係能保護大腦與身體健康。換句話說，擁有良好人際關係的人，他們人生會過得更快樂，更有價值，有更好的健康狀態。這是非常令人印象深刻的研究結果，也給我們很大的啟示。我們一生花很多時間精力追求很多的成就，但是最終當你年老的時候回頭看，真正造就美好人生的不是金錢，也不是成就，而是擁有良好的人際關係，能跟我們的父母、配偶、孩子、同事、朋友和師長愉快相處。

學童的人際關係可分生活適應、學業適應、職場適應和自我價值層面。當中以正向的自我概念、合宜的情緒理解和表達、有效的社會技巧為重要的內涵。但身處華人社會，家長往往望子成龍，學校較重視學術發展，卻缺少人際關係或情緒處理的教導，我們只有在孩子不懂得怎樣跟家人相處、跟手足感情不好，與同學鬧不和、甚至因疫情停學影響社交活動時，隨性的給予指導，而不是系統性的幫助孩子學習與人相處的技巧。這教育體制上的缺憾，對我們的下一代會造成很大的困擾和考驗。例如疫情期間，學童如何認識及掌控自己的情緒、思想和行為；如何把自己置身於其他人的地位看問題並且產生同理心；能夠溝通清晰、主動傾聽、與別人合作，抵禦負面的社會壓力，有效地解決人際間的衝突，並在需要時尋求幫助，按照社會規範行事等。

疫情後的在線教育，正好成為「社交和情緒教育」的一道催化劑。各國教育機構多次強調進行有關人際關係支援或社交和情緒教育重要性的討論；主張大、中、小學的學生都應加強這方面的教育和學習。在病毒還在繼續傳播的今天，我們更加體會到這種學習的必要性。尤其是對於年輕的一代，我們有責任讓他們身心健康地成長。

作者_陳凱茵簡介： 蘇格拉底曾說：「教育不是灌輸，而是點燃火焰。」面對不可測的未來，教育也應與時俱進。學友社關心未來教育的創新與轉型，探討未來教育為開端，為本地教育點燃創新火種，為新世代找到新未來。

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