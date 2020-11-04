【小老闆生意經@iM網欄】二手轉售成新商機 靠「斷捨離」賺外快

疫情期間，很多人均改變了消費習慣，由線下實體門店轉至線上購物網站，電商平台成為了很多人的主要購物渠道。

全球著名拍賣網站eBay（NASDAQ: EBAY）近日公布今年第三季業績，盈利按年急升近2倍至6.2億美元。不少人覺得拍賣網站表面上看似不太容易經營，一般人在網上購物不是傾向買新產品嗎？為何二手拍賣平台可以在疫情期間那般吃香？

二手拍賣平台開店作副業

依筆者之見，疫情期間人人足不出戶的關係，大家多了時間上網，即使是二手又或是一手的產品在網上平台放售亦有市有價。如此是的話，如果大家想開設網上商店作副業賺外快，二手拍賣平台則是不俗的選擇。

二手拍賣平台的好處是可以做到零成本開店，如果網站的信賴度高、訪客流量大，而放售的產品品質是好、價錢又合理的話，成功售出產品一點都不困難。以eBay為例，目前擁有超過200多萬的註冊帳號，為全球最大的拍賣網站，用家只要透過競標或立即成交價的模式，就可購買心宜的產品。正所謂「百貨應百客」，銷售一些自已不需要或不用的東西，你不要，並不代表沒有人要。二手拍賣平台予賣家最大的驚喜就是，很多時候以為自己放售的東西會賣不出，但可能突然間就會有人願意購買。筆者身為二手拍賣平台的用家，深深明白到「百貨應百客」這個道理。

二手轉售成功的關鍵

不過，二手拍賣平台上的產品實在太多元化，如何才令自己放售的產品較引人注意呢？首先，放售產品的顯示名稱不能太馬虎，背後是什麼品牌、型號等等各方面均要一一列出，這樣才更容易讓買家去搜尋。而在照片拍攝方面，盡量要吸晴，所以光線要夠充足，這樣物件看上去會新淨一點。太暗的話，即使物件本身有95%新亦會看似只得50%新；而產品細節及零件的照片均可上載，這樣會令買家對產品更熟識和了解，增加到其購買意欲；拍攝背景方面，最好是單一顏色，白色或黑色的拍攝背景會比較常見，更能突出產品主體，令整個產品賣相更吸引。

最後，制定價錢方面，如何替二手產品定下一個最吸引人買的價錢？根據我個人經驗，最容易賣出的價格是原本售價一半左右，甚至更低。不過放售初期，可定價錢在原價的7折至8折左右。如果放上平台後幾個月仍賣不掉才降至更低的售價。二手拍賣平台上很多買家都懂還價，所以一開始不需要定到價格太低，否則買家再向你還價時你的產品只好賤賣出售。不過仍然有很多賣家是抱著「賣得出就好了」的心態來賣二手產品。

目前市場上比較流行的二手拍賣平台有eBay、 Amazon，還有本地人較喜愛的Carousell、Facebook、Yahoo拍賣等等。臨近年底，不少人都會執屋去舊迎新，此時不妨將自己家中多餘的物資「斷捨離」，拍照好後將這些物資放上二手拍賣平台放售，說不定可賺取令人意想不到的收入！

作者_Anna簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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