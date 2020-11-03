【新冠疫情】英研究：染疫半年後 T細胞免疫反應仍強有力

新型冠狀病毒疫情持續肆虐，新冠疫苗的研發如火如荼，惟專家過去一直擔心，新冠病毒抗體未能在人體內長期存活，意味疫情難以斷尾。惟有最新研究顯示，有6個月前染疫並有病徵的新冠肺炎患者，如今免疫系統中T細胞水平仍高企。

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英國冠狀病毒免疫聯會（UK coronavirus immunology consortium）追蹤研究100名在3至4月受感染，但無須住院病人身上的抗體反應，發現相隔約6個月後，他們身上仍檢測到相當強的T細胞反應。

人體感染病毒後，會自動產生抗體對付病毒，其中T細胞尤其關鍵，與抗體反應關聯度極高。研究人員發現，染疫者如今身上的T細胞水平，較一般高50%。

有關研究成果未經同行評審，有份領導研究的伯明翰大學（University of Birmingham）教授莫斯（Paul Moss）表示，會對更多病人進行更長期追蹤，以了解T細胞的狀況。

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T細胞是人體免疫系統重要一環，T細胞可與B細胞合作產生抗體。研究指，部分患者身上的抗體漸漸消失，但這不代表若再受感染，B細胞不會再產生抗體。

莫斯表示，研究數據令人安心（reassuring），甚至是鼓舞（encouraging），不過他亦補充指，這不代表曾染疫者不可能再受感疫，仍須作大規模研究，找出T細胞與抗體如何共同發揮作用，持續防止人體再受感染。

責任編輯：林建忠