【無懼疫情】數碼港投資者網絡　累計投資規模額近6.3億

▲ 數碼港創業投資論壇今日揭幕，討論在宏觀經濟前景和大趨勢下，環球科技創投的格局和模式如何轉變，並公佈數碼港投資者網絡 於過去一年協助初創融資的成果。

面對新冠肺炎疫情下的新常態，數碼港在本月3至4日舉辦「數碼港創業投資論壇2020」（CVCF 2020），並首次以虛擬互動形式進行。數碼港主席林家禮表示，透過「數碼港投資創業基金」促進初創企業投資配對，今年共同投資比率更比歷年平均上升一倍，至今累計已批出約1.24億港元予17個項目，反映投資者對高潛力的初創企業及新興投資領域有信心。

林家禮續指，項目帶動額外超過7.8億港元共同投資，合共為初創企業帶來超過9億港元的投資金額。其中在今年首9個月，數碼港投資創業基金向5間初創合共注資約3200萬港元，成功吸引共同投資3.94 億港元，總投資額達到$4.26億港元，共同投資比率達 1:12，高於歷年平均比率1:6。

今年促成11個項目對接

此外，論壇上亦公布了「數碼港投資者網絡」成立三年取得的成果，儘管在過去一年受疫情影響，網絡仍為投資者及數碼港初創企業促成了11個項目對接，投資規模達2.67億港元，涵蓋金融科技、人工智能／大數據、企業方案、物聯網及智慧生活多個領域。令網絡自成立以來的總投資額達至6.29億港元，累計促成了37個項目對接。

【FinTech Week】邱騰華：去年金融科技相關資助增近倍 「千人計劃」供就業機會

【智慧城市】港府夥數碼港推「智方便」先導計劃 節省身分認證工序時間

由於數碼轉型和業務創新對於疫情後的經濟復甦將扮演重要角色，數碼港投資者網絡策劃小組主席周駱美琪亦透露網絡的未來發展，指其將根據不同企業的發展階段設立小組委員會，為早期及成長期初創進行針對性的業務配對，同時加強促進網絡成員之間的融資機會和知識共享。並將更緊密地舉辦線上線下交流活動，令投資配對和業務合作不受地域所限。

【疫下創投回暖】全球數碼轉型帶動 數碼港任景信：聚焦AI、教育科技多個範疇

責任編輯：張寶燕