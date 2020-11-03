【美國大選】俄羅斯動物園今次估邊個贏？上屆一致估中特朗普

▲ 在俄羅斯西伯利亞區的動物園中，多個「動物專家」預測特朗普將勝出大選。

美國大選在即，不少專家、評論員開始預測誰會勝出大選，連動物也不例外。在俄羅斯西伯利亞區的動物園中，多個「動物專家」預測特朗普將勝出大選。不過負責人指，今次預測不及上屆一致；可能連動物也知，今屆變數大。

住在Roev Ruchey動物園的雄性棕熊Buyan面前放著兩個西瓜，分別刻有民主黨候選人拜登和競逐戀人的特朗普的肖像。Buyan最終選了「拜登西瓜」，來個飛禽大咬。以往Buyan曾有份預測世界杯賽事。

同一個動物園內，西伯利亞虎Bartek嗅過兩個西瓜後，「特朗普西瓜」率先墮地，Bartek便有得開餐；孟加拉白虎Khan則仔細端詳兩者，首先踢走「拜登西瓜」到一旁嬉戲，但最終回頭，還是鍾情「特朗普西瓜」。

【美國大選】特朗普最後拉票預告大勝 拜登：快點執包袱【下一頁】

動物園負責人Andrei Gorban透露，上屆大選時，各位動物專家一致預測特朗普會勝出大選，信心更加堅定，惟他諷刺特朗普上屆當選後沒有致電道謝。

除了俄羅斯的動物園外，在英國Anglesey Zoo的八爪魚Ollie也曾在上屆美國大選中預測結果，那時它推到裝有上屆民主黨候選人希拉莉相片的瓶子，結果她確實在選舉中落敗。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【美國大選】特朗普個人捐款大落後 公務員也撐拜登【下一頁】

責任編輯：葉芷樺