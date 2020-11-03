  • 24°C
香港時間 : 20201103日 (二) 19:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】俄羅斯動物園今次估邊個贏？上屆一致估中特朗普

環球社會熱點 18:44 2020/11/03

分享：

在俄羅斯西伯利亞區的動物園中，多個「動物專家」預測特朗普將勝出大選。

美國大選在即，不少專家、評論員開始預測誰會勝出大選，連動物也不例外。在俄羅斯西伯利亞區的動物園中，多個「動物專家」預測特朗普將勝出大選。不過負責人指，今次預測不及上屆一致；可能連動物也知，今屆變數大。

住在Roev Ruchey動物園的雄性棕熊Buyan面前放著兩個西瓜，分別刻有民主黨候選人拜登和競逐戀人的特朗普的肖像。Buyan最終選了「拜登西瓜」，來個飛禽大咬。以往Buyan曾有份預測世界杯賽事。

同一個動物園內，西伯利亞虎Bartek嗅過兩個西瓜後，「特朗普西瓜」率先墮地，Bartek便有得開餐；孟加拉白虎Khan則仔細端詳兩者，首先踢走「拜登西瓜」到一旁嬉戲，但最終回頭，還是鍾情「特朗普西瓜」。

【美國大選】特朗普最後拉票預告大勝 拜登：快點執包袱【下一頁】

動物園負責人Andrei Gorban透露，上屆大選時，各位動物專家一致預測特朗普會勝出大選，信心更加堅定，惟他諷刺特朗普上屆當選後沒有致電道謝。

除了俄羅斯的動物園外，在英國Anglesey Zoo的八爪魚Ollie也曾在上屆美國大選中預測結果，那時它推到裝有上屆民主黨候選人希拉莉相片的瓶子，結果她確實在選舉中落敗。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【美國大選】特朗普個人捐款大落後 公務員也撐拜登【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

相關文章

【美國大選】今屆大選結果料遲到 選舉當晚難定輸贏
今日
【美國大選】今屆大選結果料遲到 選舉當晚難定輸贏
【美國大選】拜登先拔頭籌 全取新罕布什爾州一小鎮選票
今日
【美國大選】拜登先拔頭籌 全取新罕布什爾州一小鎮選票
【美國大選】新冠患者能否親身投票？疾控中心稱可以
今日
【美國大選】新冠患者能否親身投票？疾控中心稱可以
【美國大選】「投了他，你不再是我媽」大選令美國家庭撕裂
今日
【美國大選】「投了他，你不再是我媽」大選令美國家庭撕裂
選舉 俄羅斯 拜登 希拉莉 總統大選 特朗普

上一篇文章

【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽

下一篇文章

【新冠疫情】英研究：染疫半年後 T細胞免疫反應仍強有力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽
【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽
新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日 時間19:00）
【美國大選】Lady Gaga為拜登站台 特朗普網上掀罵戰
【美國大選】Lady Gaga為拜登站台 特朗普網上掀罵戰
【英國疫情】疫情下難搵工 近千人爭做最低時薪侍應
【英國疫情】疫情下難搵工 近千人爭做最低時薪侍應
【美國大選】FBI調查拜登宣傳巴士被包圍 特朗普：我愛德州
【美國大選】FBI調查拜登宣傳巴士被包圍 特朗普：我愛德州