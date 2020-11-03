  • 25°C
香港時間 : 20201103日 (二) 18:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

綠置居單身申請人首日揀樓 只有40伙成交

環球政經 18:11 2020/11/03

分享：

包括柴灣蝶翠苑和青衣青富苑等在内的3710個「綠置居」單位，不過銷情欠理想，仍有1746伙未能售出。昨天（2日）為首日開放予單身申請者揀樓，獲邀請的170人僅48人到場，最終只有40伙成交

綠置居49折價單出爐 港島樓100萬有找：【下一頁
昨日出席的單身申請人，有不少人成功購得入單位，包括30個為青富苑單位、10個為蝶翠苑單位。房委會表示，今日會再邀請170名其他一人申請者揀選綠置居單位。

【綠置居】投訴屋苑爆糞渠兼有鼠患 麗翠苑業主哽咽：房委會賣豬仔：【下一頁
本期綠置居由6月29日起開始揀樓，曾因為限聚令一度暫停。截至昨日為置，綠置居共售出2004個單位，尚有1706個單位未售出。運房局長陳帆較早時間表示，計劃未來數月再推售約4700個綠置居單位。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯:翁嘉陽

上一篇文章

【方圓公關人生@iM網欄】SIEM應用普及化 營商新常態下之網絡保安需求大增

下一篇文章

【疫市開展】料展覽面積擴大14% 中國國際進博會本月4日上海開幕

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【美國大選】全球百億賭注下任美國總統　賠率顯示拜登熱到燙手
【美國大選】全球百億賭注下任美國總統　賠率顯示拜登熱到燙手
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家