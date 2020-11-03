綠置居單身申請人首日揀樓 只有40伙成交

包括柴灣蝶翠苑和青衣青富苑等在内的3710個「綠置居」單位，不過銷情欠理想，仍有1746伙未能售出。昨天（2日）為首日開放予單身申請者揀樓，獲邀請的170人僅48人到場，最終只有40伙成交

綠置居49折價單出爐 港島樓100萬有找：【下一頁】

昨日出席的單身申請人，有不少人成功購得入單位，包括30個為青富苑單位、10個為蝶翠苑單位。房委會表示，今日會再邀請170名其他一人申請者揀選綠置居單位。

【綠置居】投訴屋苑爆糞渠兼有鼠患 麗翠苑業主哽咽：房委會賣豬仔：【下一頁】

本期綠置居由6月29日起開始揀樓，曾因為限聚令一度暫停。截至昨日為置，綠置居共售出2004個單位，尚有1706個單位未售出。運房局長陳帆較早時間表示，計劃未來數月再推售約4700個綠置居單位。

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責任編輯:翁嘉陽