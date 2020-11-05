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【有故事的人@iM網欄】 都市「義靈」 凡仙傳奇：這會否有點尷尬？

名人薈萃 09:31 2020/11/05

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凡仙一位年長同事的爸爸年事已高，在醫院迷糊都有兩周了。同事請凡仙幫忙：「生死之事，時間不由人控制，之後找你幫忙，可能會來得急了些。」
凡仙當然理解：「我standby！」

那天深夜，醫生來電，請同事的家人馬上來一趟，怕可能是見伯伯最後一面。同事急忙聯繫家中大小趕往醫院，待各人均準備好，只留下等待時，才想記起找凡仙。
凡仙收到電話的時候，已是淩晨一點，同事也非常不好意思：「爸爸彌留，拜託你幫忙看看他還有什麼未結的心願，想說又說不出的話，代我們傳遞？」
凡仙馬上打起精神，與伯伯「連」上。然後回電在醫院的朋友。
「伯伯的意思是……」凡仙未開始，同事已打斷他：「稍等！我把家人聚過來一起聽，就不用再傳話，也免得聽錯傳錯。」
二話不說，他打開了免提：「凡仙，可以了！」

凡仙一一代伯伯的話：「他的意思是要交代的都差不多了，沒什麼心結未了，也沒什麼特別留戀的，倒是……」
凡仙猶豫了，再下來的話，他得先跟同事搞清楚一件事，不然大家會不會尷尬？
他停頓了一下，胡亂找了個理由：「我需要再跟伯伯再問一問，要不我待會再找你？」
同事也沒意見：「剛好醫院找我說點事情，我請媽媽拿著電話，凡仙你打過來她可以馬上接聽和通知，我再攏過來。」
凡仙除了猶豫，還多了分躊躇，但也沒多說就掛了電話。
馬上給與這同事比較close 的朋友傳短訊，簡短的一句：你知道同事XX有弟弟的嗎？。
淩晨一點多，凡仙沒指望有回音，但仿佛是天意，竟然回了：「有，很帥的小弟，這時候問這些，你做夢見到他了？」
凡仙再問：「是同母的？」
「怎麼不是，他們感情可好了。」

凡仙求證過後，釋懷了。
伯伯的話是：最放心不下的就是最小的兒子，大家特別要對他幫得都要幫。
凡仙知道這同事有妹妹，但從沒聽過這年長同事有弟弟，生怕伯伯意思是「第二個家」的家人。
在全家人都在聽的場合說另外一「家」的事，就是怕尷尬嘛！
天知道那個是小三？

凡仙很重情義，需要幫忙的，什麼時候他都會幫。生死有命，也管不上時間有多晚，有多早。他又說，在世的人，離去的靈，都應獲得尊重。

作者_寡言（梁偉英）簡介：

簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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撰文 : 寡言（梁偉英）

欄名 : 有故事的人

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