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【無線耳機】Jabra Elite 85t　進階ANC助個人化降噪　續航達5.5小時

科技 18:08 2020/11/03

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無線耳機技術持續提升，無線耳機Jabra最新的Elite 85t終於在今（3日）落戶香港，新無線耳機續航力達5.5小時，同時亦開放上一代Elite 75t型號免費更新韌體，可達到個人化降噪效果。

無線耳機技術持續提升，無線耳機Jabra最新的Elite 85t終於在今（3日）落戶香港，新無線耳機續航力達5.5小時，同時亦開放上一代Elite 75t型號免費更新韌體，可達到個人化降噪效果。

新的Jabra Elite 85t無線耳機，配備Jabra Advanced ANC技術，讓用戶可以自行選擇降噪，聽電話與音樂，同時亦可以選擇透過HearThrough功能，聆聽周圍的環境聲。用戶只要在Jabra Sound+應用程式中調較即可。

＞＞＞【泰國示威】泰政府封鎖PornHub疑與示威廣告有關　總理巴育否認：很多家長投訴

＞＞＞【微信禁令】騰訊向美國法院提申請　要求保護公司商業機密

Jabra北亞市場部經理蔡靜文表示，耳機內採用6組麥克風，每邊耳朵三個，包括耳機外側兩個，內側1個，而新的Jabra Advanced ANC技術，亦可以進階過濾更多雜音，包括日常乘搭的交通工具的風聲、引擎聲等。

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Jabra上一代的Elite 75t系列，用戶亦可以透過更新韌體，免費更新至與85t相同的ANC功能。蔡靜文補充，雖然75t可以免費更新至擁有ANC功能，但由於85t的晶片等部件是為配合ANC功能特製，因此降噪效果比75t為佳。

Jabra Elite 85t開啟主動降噪功能時，單次充電可使用5.5小時，配備充電盒可用25小時，當關閉主動降噪功能，再配備充電盒，則可使用31小時。

＞＞＞【MagSafe】蘋果予第三方製造商MagSafe設計指南　呼籲製造更多配件

責任編輯：李彥煒

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