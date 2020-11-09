【有「情」人@iM網欄】「驚恐」來襲

驚恐症(Panic Disorder)是其中一種常見的焦慮性疾病，患者會經歷多過一次突如其來的驚恐發作/突襲(panic attack)，在幾分鐘之內達到高峰，並在這段時間內出現以下四個或以上的症狀：

1. 心悸、心臟怦怦跳或心跳加快

2. 流汗

3. 發抖或顫慄

4. 呼吸短促或透不過氣的感覺

5. 哽塞感

6. 胸部疼痛或不適

7. 噁心或腹部不適

8. 感覺頭暈、步伐不穩、頭昏或快要暈倒

9. 冷顫或發熱的感覺

10. 感覺異常(麻木或刺痛的感覺)

11. 失去現實感(不真實的感覺)或失去自我感(心智和身體脫離的感覺)

12. 害怕失去控制或覺得自己快發瘋

13. 害怕會死

另外，患者會至少在其中一次發作出現以下一個或兩個症狀，為期一個月或更長的時間：

1. 持續關注或擔心驚恐再發作或發作的後果(例如：失去控制、心臟病發作、快要瘋了)。

2. 出現與發作相關、明顯適應不良的行為(例如：用來避免驚恐發作的行為，像是避免運動或避免不熟悉的情境)。

事實上，患者的痛苦往往是在沒任何預警下，驚恐重複來襲，使他們措手不及，產生強烈的懼怕和焦慮！此外，身邊人對驚恐症的無知和誤解，往往亦會為患者帶來很多委屈和心理壓力。有患者就表示最怕聽到人對自己講：「無事既，你都食咗藥咯！」、「你諗太多喇！」、「好心你堅強啲啦！」其實，治療驚恐症或其他精神疾病都需要無比的勇氣，因為當中可能會出現進兩步卻退一步的狀況，患者須要學習逐步面對恐懼感和無力感。近年流行的靜觀練習，有助改善患者面對情緒時的反應和提昇他們的專注力。

統計上，大概75人當中便有1人患上驚恐症。首次發病通常於青少年及25至30歲左右的成年人身上，而女性患者則較多。與大多數的精神疾病一樣，驚恐症的成因至今未明，不過有研究指出，超過三分一患者會有一名家庭成員患有此疾病，性格上較易受到壓力影響的患者會容易觸發驚恐發作，而腦部血清素傳遞物質失衡，亦會產生不受控的緊張反應。相信遺傳、壓力和腦部傳遞物質失衡是構成驚恐症的重要成因。

作者_Matthew Lee簡介： 天躍家庭醫學與輔導資深心理治療師，致力協助情緒病患者，除了處理病徵外，更著意引導他們去理解病徵背後所呈現的種種意義和生機。

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