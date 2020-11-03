【氣炸Party@iM網欄】氣炸「灌香糖」 金秋，飄千年栗香！

入秋，看楓葉，吃栗子，一樂！

旅行去不了，炒栗子又要趁熱吃，乾脆在家動手做，隨時做，隨時吃。

千果之王

已有千年歷史的堅果栗子，是千果之王。

▲ 板栗

含大量的不飽和脂肪酸，栗子備豐富的鈣、鉀等元素，它的Vitamin C高含量更是所有堅果之冠，半杯的栗子已可以提供每天Vitamin C攝取量的35-45%，比番茄高，比蘋果更高出的好幾倍，經過烹煮後保留下來的Vitamin C，仍足夠每天攝取量的15-20%。

體重控制的人士喜歡栗子，因為它是低脂肪食物，可抗餓增加飽肚感，在減重期間不像只吃蔬菜水果般感覺空虛、保持飽足感。但板栗得熱著吃，板栗變涼時它的澱粉會出現「部分回生」現象，會比較容易脹氣及消化不良。

糖尿病患者吃栗子亦可以減慢血糖升降，穩定血糖水準。但15粒栗子的熱量差不多等同一碗白飯，因此，糖尿病人得控制份量，營養師建議5粒以內。

中醫認同栗子具補腎強筋等功效，以栗子入饌，食譜過100分以上。一般常吃的，喝的，有紅燒栗子雞﹑冬菇栗子炆雞翼﹑香辣栗子炆雞、栗子燒排骨、端午栗子肉粽、栗子淮山豬腱湯、合掌瓜栗子豬腱湯、栗子海底椰煲豬展、甜的有栗子蛋糕、栗子馬卡龍。

糖炒桂林锥栗子「灌香糖」

當然最令香港人念念不忘的，是街上飄來的傳統黑沙炒栗子。可惜這些小檔攤已經所剩無幾，希望最後不會變成香港的回憶。

朋友介紹用氣炸鍋做板栗糖炒栗子，用作晚上煲劇零吃，比薯片蝦條健康得多。

毒馬栗

在外國，路邊長有不少七葉樹。它在秋天掉下來的堅果，有點像栗子，其實是有毒的馬栗，中國稱為「天師栗」或「猴板栗」。雖然不能吃，但卻把毒馬栗在19世紀開始用在康克戲（Conkers）的英國傳統遊戲上。

Conkers遊戲名稱的真正起源，有說可能來自來自法語“conque” （即貝殼），或“conquer”（即戰勝）。

在馬栗中貫穿一小洞，穿上幼繩。其中一人將堅果懸空吊起，另一人拉動繩子，使用自己的堅果橫向打擊對方的堅果。二人輪流交替進行，直到一方的堅果破碎為止。這傳統遊戲在20世紀之後迅速流行起來，傳遍了整個英格蘭，美國和加拿大也舉行Conkers比賽。

▲ 板栗

▲ Conkers傳統遊戲用的馬栗

氣炸「灌香糖」(糖炒桂林錐栗子)

1. 洗乾淨板栗，劃一刀或界十字開口，不需要開太深，太深了切口部分容易烤乾。但切記一定要開口，否則在氣炸鍋爆開的話。。。

2. 放煮食鍋中加水，煮10分鐘。

3. 瀝幹水，AF180°到200° 15分鐘。

4. 白砂糖/麥芽糖 （不建議用蜜糖，因蜜糖不能以高溫煮）加上食用油，均勻刷在板栗上後， 再AF200° 15分鐘。