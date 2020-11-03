  • 24°C
香港時間 : 20201103日 (二) 19:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【氣炸Party@iM網欄】氣炸「灌香糖」 金秋，飄千年栗香！

名人薈萃 18:21 2020/11/03

分享：

入秋，看楓葉，吃栗子，一樂！
旅行去不了，炒栗子又要趁熱吃，乾脆在家動手做，隨時做，隨時吃。

千果之王

已有千年歷史的堅果栗子，是千果之王。

板栗

含大量的不飽和脂肪酸，栗子備豐富的鈣、鉀等元素，它的Vitamin C高含量更是所有堅果之冠，半杯的栗子已可以提供每天Vitamin C攝取量的35-45%，比番茄高，比蘋果更高出的好幾倍，經過烹煮後保留下來的Vitamin C，仍足夠每天攝取量的15-20%。

體重控制的人士喜歡栗子，因為它是低脂肪食物，可抗餓增加飽肚感，在減重期間不像只吃蔬菜水果般感覺空虛、保持飽足感。但板栗得熱著吃，板栗變涼時它的澱粉會出現「部分回生」現象，會比較容易脹氣及消化不良。

糖尿病患者吃栗子亦可以減慢血糖升降，穩定血糖水準。但15粒栗子的熱量差不多等同一碗白飯，因此，糖尿病人得控制份量，營養師建議5粒以內。

中醫認同栗子具補腎強筋等功效，以栗子入饌，食譜過100分以上。一般常吃的，喝的，有紅燒栗子雞﹑冬菇栗子炆雞翼﹑香辣栗子炆雞、栗子燒排骨、端午栗子肉粽、栗子淮山豬腱湯、合掌瓜栗子豬腱湯、栗子海底椰煲豬展、甜的有栗子蛋糕、栗子馬卡龍。

糖炒桂林锥栗子「灌香糖」

當然最令香港人念念不忘的，是街上飄來的傳統黑沙炒栗子。可惜這些小檔攤已經所剩無幾，希望最後不會變成香港的回憶。
朋友介紹用氣炸鍋做板栗糖炒栗子，用作晚上煲劇零吃，比薯片蝦條健康得多。

毒馬栗
在外國，路邊長有不少七葉樹。它在秋天掉下來的堅果，有點像栗子，其實是有毒的馬栗，中國稱為「天師栗」或「猴板栗」。雖然不能吃，但卻把毒馬栗在19世紀開始用在康克戲（Conkers）的英國傳統遊戲上。

Conkers遊戲名稱的真正起源，有說可能來自來自法語“conque” （即貝殼），或“conquer”（即戰勝）。
在馬栗中貫穿一小洞，穿上幼繩。其中一人將堅果懸空吊起，另一人拉動繩子，使用自己的堅果橫向打擊對方的堅果。二人輪流交替進行，直到一方的堅果破碎為止。這傳統遊戲在20世紀之後迅速流行起來，傳遍了整個英格蘭，美國和加拿大也舉行Conkers比賽。

板栗

Conkers傳統遊戲用的馬栗

氣炸「灌香糖」(糖炒桂林錐栗子)
1.    洗乾淨板栗，劃一刀或界十字開口，不需要開太深，太深了切口部分容易烤乾。但切記一定要開口，否則在氣炸鍋爆開的話。。。
2.    放煮食鍋中加水，煮10分鐘。
3.    瀝幹水，AF180°到200° 15分鐘。
4.    白砂糖/麥芽糖 （不建議用蜜糖，因蜜糖不能以高溫煮）加上食用油，均勻刷在板栗上後， 再AF200° 15分鐘。

欄名 : 氣炸Party

最新專欄文章 更多

【氣炸Party@iM網欄】更多入廚 樂趣 氣炸鍋的浪漫
2020/10/20
【氣炸Party@iM網欄】更多入廚 樂趣 氣炸鍋的浪漫
【氣炸Party@iM網欄】深宵食堂 腰果核桃伴酒零嘴
2020/10/07
【氣炸Party@iM網欄】深宵食堂 腰果核桃伴酒零嘴
【氣炸Party@iM網欄】乞丐雞變富貴雞 掩不住的闊氣（內附氣炸富貴雞食譜）
2020/09/23
【氣炸Party@iM網欄】乞丐雞變富貴雞 掩不住的闊氣（內附氣炸富貴雞食譜）
【氣炸Party@iM網欄】 千里共嬋娟 慶團圓: Z世代的十五夜
2020/09/09
【氣炸Party@iM網欄】 千里共嬋娟 慶團圓: Z世代的十五夜
【氣炸Party@iM網欄】氣炸熟薏米 小心「薏氣瘋發」
2020/08/25
【氣炸Party@iM網欄】氣炸熟薏米 小心「薏氣瘋發」

上一篇文章

【BNO移民】英國醫療保健費是甚麼？　每年要交多少？

下一篇文章

【新冠肺炎】北韓逾萬人接受檢測　確診數為零
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【美國大選】全球百億下注大選 拜登賠率仍大熱　最後階段賭注追買特朗普
【美國大選】全球百億下注大選 拜登賠率仍大熱　最後階段賭注追買特朗普
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?