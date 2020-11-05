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【藝文日常晴見@iM網欄】「窗內」窗外 2小時在繁囂中引發想像

名人薈萃 10:27 2020/11/05

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我家住得遠，每天出入的交通都要花上至少兩小時，小時候我很討厭在交通工具上反覆來回，花時間！長大了，又開始享受靠著窗邊「放空」，看風景如走馬燈般流動，恬然的自在。

《觀察的藝術》Rob Walker

美國作家Rob Walker 在2019年出版了《觀察的藝術》一書， 介紹日常生活中開發想像力的131個方式，「望著窗外」便是其一。

在這個狹窄的城市裡，創作靈感與我若即若離。隨著成長，對事物的感官好像變得麻木，然後也許因為「機不離手」，被網絡世界干擾變得無法專心思考，也會很容易被網上的二手資訊和媒體限制想像，創作便越來越因難。

在每天的兩小時車途，我發現靠窗看風景就是培養觀察力和想像力之「窗」。

美國攝影師Alec Soth曾說過：「窗戶是捕捉世界的一種方式。」在行駛中的汽車上，我們無法決定下一個景物是什麼，自己將看到什麼，我感覺就是透過框框凝著每一個未知的瞬間，就像不由自主的鏡頭，像「取景器」，必須隨著路程「為看而看」，從窗的視角重新觀察一些平時忽略的景物。

最讓我著迷的是窗子的另一種特性，窗子的玻璃既是透明的，讓我看到外面不停穿梭的景物，同時也有著半透明的反射效果，讓我看到自己的影象。景物與影像彷彿是不同的光譜，却在同一窗子上連接了，拼湊了兩個從來不曾交接的時空，這種獨特的視覺魅力呈現出似是而非的世界。

我把窗當作畫框，想像眼前的景物在畫面流動，樹木的遠近，建築物的疏密，自己在公車靜止的反射，電纜、汀九橋和公路標線的線條帶來的節奏感，配合窗外透進內的光影，還有窗子隨著季節、天氣、時間所產生的雨水或霧氣，層層交疊，在視覺上產生更獨有的質感，如詩如畫。

筆者乘車時看到的景象，雨天

筆者乘車時看到的景象，陰天

筆者乘車時看到的景象，黃昏

筆者筆下的景象，靈感自「望著窗外」刺繡、紙本、絹面混合媒介

有時候，我會聽著歌，坐著「倒頭車」，看著景色往後消失，又看看窗子反射當下的自己，像回憶和內心的投射，重新認識和思考。

不期然想起一段歌詞－
每天都是一種練習，用今天換走過去；
每天都是新的練習，用明天換走失去的。

日常的乘車時間對我來說都是一種練習，訓練眼睛對光影、對構圖、對空間的觸感。希望我們在日常中，哪怕只是僅僅清早去上班的乘車時間，也可以放下手機，以觀察力擴充想像力。

也可以在繁囂的世界裡，把心留住。

作者_藝系女生簡介：

Gen Z藝術系女生，從大學時期至今已參與逾40項香港社區藝術。熱愛藝術創作，也希望以畫筆，以文字，記錄日常生活中各大小藝術文化角落，分享被繁忙都市遺忘的小確幸。

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撰文 : 藝系女生

欄名 : 藝文日常晴見

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