【美國大選】特朗普最後拉票預告大勝 拜登：快點執包袱

美國已經踏入星期二，美國大選投票日即將正式開始。在星期一的最後拉票活動上，共和黨總統特朗普預告自己將會獲勝，更是美國政治史上的一次重大勝利。民主黨對手拜登則回應指，特朗普是時候執包袱回家。

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特朗普最後一場拉票活動選址搖擺州之一的密歇根州（Michigan，16張選舉人票）大急流城（Grand Rapids），盡管坊間民調普遍不看好他，但特朗普向支持者預告，他將會獲得「美國政治史上的其中一次重大勝利」（one of the greatest wins in the history of politics）。

面對成千上萬參與集會的支持者，特朗普稱：

「這集會人群不會是即將失去密歇根州候選人的支持者。」 （This is not the crowd of somebody who is going to lose the state of Michigan.）

支持者則以「再多4年」（Four more years）的口號回應特朗普。特朗普批評拜登被大科企、大傳播所收買，斷言對方不會贏出。

回望4年前大選，特朗普也選擇在密歇根州大急流城舉行最後的拉票活動，結果他在外界一致看淡的情況下贏出。如今選擇在相同時機舊地故遊，特朗普不無期望重演上屆「大逆轉」的意味。

▲ 特朗普的造勢大會人頭湧湧。

對手拜登則選擇在賓夕法尼亞州（Pennsylvania，20張選舉人票）的匹茲堡（Pittsburgh）作最後拉票，並獲歌手Lady Gaga站台。他同時宣稱，預感周二可以獲得大勝，並稱「特朗普是時候執包袱回家」（It’s time for Donald Trump to pack his bags and go home）。

拜登除了攻擊特朗普的抗疫表現無能，又批評特朗普從一開始競選，便在分裂美國，形容這是錯誤。

選擇匹茲堡結束漫長的競選工程，對拜登來說也別具意義，因為拜登在2019年4月，公開示意將會競逐美國總統的場合，便是在匹茲堡。

而根據統計網站 FiveThirtyEight創辦人兼民調專家西爾弗（Nate Silver）估計，賓夕法尼亞州將會是今屆大選的決勝關鍵，雖然當地選舉人票不及有29票的佛羅里達州多，但因為當地不似密歇根州或威斯康星州，拜登的支持度不曾領先到7、8個百分點之多，故此勝負更加難料。

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▲ 在匹茲堡出席拜登拉票活動的人數，明顯不及特朗普一方。

責任編輯：陳啟賢

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