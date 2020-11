【美國大選】特朗普最後拉票預告大勝 拜登：快點執包袱

美國已經踏入星期二,美國大選投票日即將正式開始。在星期一的最後拉票活動上,共和黨總統特朗普預告自己將會獲勝,更是美國政治史上的一次重大勝利。民主黨對手拜登則回應指,特朗普是時候執包袱回家。

特朗普最後一場拉票活動選址搖擺州之一的密歇根州(Michigan,16張選舉人票)大急流城(Grand Rapids),盡管坊間民調普遍不看好他,但特朗普向支持者預告,他將會獲得「美國政治史上的其中一次重大勝利」(one of the greatest wins in the history of politics)。

面對成千上萬參與集會的支持者,特朗普稱:

「這集會人群不會是即將失去密歇根州候選人的支持者。」 (This is not the crowd of somebody who is going to lose the state of Michigan.)

支持者則以「再多4年」(Four more years)的口號回應特朗普。特朗普批評拜登被大科企、大傳播所收買,斷言對方不會贏出。

回望4年前大選,特朗普也選擇在密歇根州大急流城舉行最後的拉票活動,結果他在外界一致看淡的情況下贏出。如今選擇在相同時機舊地故遊,特朗普不無期望重演上屆「大逆轉」的意味。

▲ 特朗普的造勢大會人頭湧湧。

對手拜登則選擇在賓夕法尼亞州(Pennsylvania,20張選舉人票)的匹茲堡(Pittsburgh)作最後拉票,並獲歌手Lady Gaga站台。他同時宣稱,預感周二可以獲得大勝,並稱「特朗普是時候執包袱回家」(It’s time for Donald Trump to pack his bags and go home)。

拜登除了攻擊特朗普的抗疫表現無能,又批評特朗普從一開始競選,便在分裂美國,形容這是錯誤。

選擇匹茲堡結束漫長的競選工程,對拜登來說也別具意義,因為拜登在2019年4月,公開示意將會競逐美國總統的場合,便是在匹茲堡。

而根據統計網站 FiveThirtyEight創辦人兼民調專家西爾弗(Nate Silver)估計,賓夕法尼亞州將會是今屆大選的決勝關鍵,雖然當地選舉人票不及有29票的佛羅里達州多,但因為當地不似密歇根州或威斯康星州,拜登的支持度不曾領先到7、8個百分點之多,故此勝負更加難料。

▲ 在匹茲堡出席拜登拉票活動的人數,明顯不及特朗普一方。

