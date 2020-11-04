【櫻淘魔法棒@iM網欄】雙11前夕我的購物車

每年雙11都是淘粉的大日子，淘寶天貓宣佈2020年「光棍節」將會變為「雙節棍」，預計將有超過8億用戶參與。今次可分兩波購物，第一波是11月1日(00:00) 至11月3日(23:59) ，最吸引我的就是每滿300元人民幣就會自動減40元人民幣的天貓跨店優惠，淘寶店就是滿200元減25元及滿1000元減50元優惠。

重頭戲就是第二波的11月11日，今年雙11將推出「超級星秀貓」，消費者可參與互動瓜分20億元人民幣紅包。

另外，淘寶天貓香港站在「雙11」推出首個涵蓋娛樂、親子、飲食及寵物等內容的直播節目「淘寶電視台」，每日直播2小時。「淘寶電視台」更會在在11月10日雙11前夕，與香港消費者一同倒數； 並展開馬拉松式、連續27小時無間斷直播。

先同大家分享我11月1日的收獲，三個精選：

產品介紹：貓王收音機 無線復古藍牙迷你小音箱

這款全金屬外殼，外型很獨特，高密度鋁合金5一體無縫鑄成型，440克手感厚重，外觀彩用方圓設計，線修流暢，孤度自然圓潤。有齊藍牙，FM，AUX多種播放模式，既是收音機也是藍牙音箱。內置1000Mah 鋰電池，正常音量下連續播放十小時，可以在室內外使用。

它的復古設計很有風格，手提箱式包裝盒，有多色選擇 (白色，綠色，紅色，紫色，粉藍，黑色和混合色等)，配合不同年代的ROCK & ROAD風格。

價錢：每滿300元減50，即人民幣348

集運運費：15元左右

用家評價：

觀材質：音響非常有質感。買的紅色很好看。配套的小箱子也很棒！ 聲音效果：音質優秀。送的天線聽廣播試了確有增益。

貓王小王子我好喜歡，精緻又復古，漂亮又可愛，而且音質特別好，就是聲音稍微有點小，如果再大聲一點就好了，我真的非常喜歡，無論是包裝，還是送的小禮品，都非常滿意。

產品介紹: 透明伸縮便攜防飛沫隔離易拉架

疫情期間，很多活動要在有齊防疫用品的情況下進行，枱面的防飛沬隔離膠板大家就見得多，但如果沒有枱，就要找另外的方法。在朋友的提醒下找了易拉架款式，這款全鋁易拉寶+透明PVC價錢便宜，呎吋種很多。高透材質，防止飛沫，安裝方便，安全防護，還配有無紡布料，ABS 工程底座，烤漆支撐杆，跟易拉架的原理一樣。

主要有三種高度，60*160CM，80*180CM，80*200CM，只有3.5KG重，方便安裝及輕巧，有全鋁和塑鋼。

價錢：每滿300元減50，單個由人民幣49.5 至108元

集運運費：25元左右

用家評價：

品質很好，買的尺寸也很合適，有效防護飛沫，真的很實用。

非常便攜！方便好用！！發貨快，品質好！推薦推薦

產品介紹: 康速特迷你頭部筋膜槍

記得去年香港肌肉筋膜槍很受歡迎，我們在淘寶拍了很多部肌肉筋膜槍，價錢比香港便宜很多，只要300多元，已能續航7小時，大家的評價都覺得好用，但重量不輕，時間長了就會手軟。趁住雙11，淘友就想找一部輕巧型的肌肉筋膜槍。最初找到的都要百多元，後來電腦系統就自動推送了很多相類似的產品，價錢只是數十元，非常吸引。

這款康速特筋膜槍採用全部震黑科技，機仔細細，能做到塑型，深層按摩，減脂，減輕肌肉酸痛，調頻振動放鬆肌筋膜，舒緩肌肉疲勞及理療作用。它標榜機身輕巧只有0.5kg(45*145*140mm)，適合女生輕鬆操控。擁有強勁力，靜音低噪只有35分貝，長久續航，專業按摩頭，外殼防汗水，一鍵操控，5個檔位調節，USB接口，充電時間2.5至3小時，就可以持久按摩。

產品功效：

運動前加快預熱效果，激活肌肉；

運動中保持肌肉活力，維持狀態；

運動後快速分解乳酸，消除疲勞。

日常使用：

震動放鬆肌肉筋膜，有效放鬆肌肉

拉伸肌肉綫條，協助健身塑型

改善肌肉平衡，輔助各類訓練

深度釋放疲勞，有效放鬆肌肉

舒緩肌肉緊張，減輕酸痛僵硬

快速釋放乳酸，加快肌肉恢復

價錢：每滿200元減25，單個由人民幣28至48

集運運費：15元左右

用家評價：

東西很好，做工算是中等偏上吧，配有一個手提收納盒，裡面有好幾個頭子可換，也沒有什麼異味，聲音算是比較小，很能夠接受。電池也很耐用。關鍵的主要功能，很好，分成5個檔位元，可根據自己需要來選擇。我一般第二檔就很舒服了。總的來說，這個價位，該有的功能都有，個人覺得非常好，值得推薦！

收到後試了一段時間按摩非常舒服的，沒有味道，品質也好，喜歡夜跑，鍛煉後用這個按摩器進行按摩非常舒服的聲音也小這樣也不用擔心太晚影響家人休息，跑步後用這個筋膜按摩一下，小腿和大腿 可以緩解肌肉疲勞第二天起床就不會酸痛了 這東西真心不錯的，喜歡鍛煉的朋友可以進行購買的。

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