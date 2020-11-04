【櫻淘魔法棒@iM網欄】雙11前夕我的購物車

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【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團上市煞停震撼中港 香港樓市反受惠?
每年雙11都是淘粉的大日子，淘寶天貓宣佈2020年「光棍節」將會變為「雙節棍」，預計將有超過8億用戶參與。今次可分兩波購物，第一波是11月1日(00:00) 至11月3日(23:59) ，最吸引我的就是每滿300元人民幣就會自動減40元人民幣的天貓跨店優惠，淘寶店就是滿200元減25元及滿1000元減50元優惠。
重頭戲就是第二波的11月11日，今年雙11將推出「超級星秀貓」，消費者可參與互動瓜分20億元人民幣紅包。
另外，淘寶天貓香港站在「雙11」推出首個涵蓋娛樂、親子、飲食及寵物等內容的直播節目「淘寶電視台」，每日直播2小時。「淘寶電視台」更會在在11月10日雙11前夕，與香港消費者一同倒數； 並展開馬拉松式、連續27小時無間斷直播。
先同大家分享我11月1日的收獲，三個精選：
產品介紹：貓王收音機 無線復古藍牙迷你小音箱
這款全金屬外殼，外型很獨特，高密度鋁合金5一體無縫鑄成型，440克手感厚重，外觀彩用方圓設計，線修流暢，孤度自然圓潤。有齊藍牙，FM，AUX多種播放模式，既是收音機也是藍牙音箱。內置1000Mah 鋰電池，正常音量下連續播放十小時，可以在室內外使用。
它的復古設計很有風格，手提箱式包裝盒，有多色選擇 (白色，綠色，紅色，紫色，粉藍，黑色和混合色等)，配合不同年代的ROCK & ROAD風格。
價錢：每滿300元減50，即人民幣348
集運運費：15元左右
用家評價：
產品介紹: 透明伸縮便攜防飛沫隔離易拉架
疫情期間，很多活動要在有齊防疫用品的情況下進行，枱面的防飛沬隔離膠板大家就見得多，但如果沒有枱，就要找另外的方法。在朋友的提醒下找了易拉架款式，這款全鋁易拉寶+透明PVC價錢便宜，呎吋種很多。高透材質，防止飛沫，安裝方便，安全防護，還配有無紡布料，ABS 工程底座，烤漆支撐杆，跟易拉架的原理一樣。
主要有三種高度，60*160CM，80*180CM，80*200CM，只有3.5KG重，方便安裝及輕巧，有全鋁和塑鋼。
價錢：每滿300元減50，單個由人民幣49.5 至108元
集運運費：25元左右
用家評價：
產品介紹: 康速特迷你頭部筋膜槍
記得去年香港肌肉筋膜槍很受歡迎，我們在淘寶拍了很多部肌肉筋膜槍，價錢比香港便宜很多，只要300多元，已能續航7小時，大家的評價都覺得好用，但重量不輕，時間長了就會手軟。趁住雙11，淘友就想找一部輕巧型的肌肉筋膜槍。最初找到的都要百多元，後來電腦系統就自動推送了很多相類似的產品，價錢只是數十元，非常吸引。
這款康速特筋膜槍採用全部震黑科技，機仔細細，能做到塑型，深層按摩，減脂，減輕肌肉酸痛，調頻振動放鬆肌筋膜，舒緩肌肉疲勞及理療作用。它標榜機身輕巧只有0.5kg(45*145*140mm)，適合女生輕鬆操控。擁有強勁力，靜音低噪只有35分貝，長久續航，專業按摩頭，外殼防汗水，一鍵操控，5個檔位調節，USB接口，充電時間2.5至3小時，就可以持久按摩。
產品功效：
運動前加快預熱效果，激活肌肉；
運動中保持肌肉活力，維持狀態；
運動後快速分解乳酸，消除疲勞。
日常使用：
震動放鬆肌肉筋膜，有效放鬆肌肉
拉伸肌肉綫條，協助健身塑型
改善肌肉平衡，輔助各類訓練
深度釋放疲勞，有效放鬆肌肉
舒緩肌肉緊張，減輕酸痛僵硬
快速釋放乳酸，加快肌肉恢復
價錢：每滿200元減25，單個由人民幣28至48
集運運費：15元左右
用家評價：
作者＿淘寶小天后（賴櫻華）簡介：
擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。
Facebook: 淘寶「小天后」互享平台
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撰文 : 淘寶小天后（賴櫻華）
欄名 : 櫻淘魔法棒