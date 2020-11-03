【網絡安全】疫情影響香港企業　增加未來網絡保安投資

▲ 新冠肺炎疫情持續，預料今年仍未能走出疫情陰霾，思科近日發布的《未來遙距工作安全報告》發現，香港以至整個亞太區企業在轉型至遙距工作模式的過程中，正面對愈見艱鉅的網絡保安挑戰。

新冠肺炎疫情持續，預料今年仍未能走出疫情陰霾，思科近日發布的《未來遙距工作安全報告》發現，香港以至整個亞太區企業在轉型至遙距工作模式的過程中，正面對愈見艱鉅的網絡保安挑戰。

研究指出，疫情開始以來，亞太區有69％企業遭受網絡威脅，或接獲相關警報較以往多出25%或以上，比例乃全球最高。香港區錄得數字亦有67％。

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但香港是全球對網絡威脅準備最充分的市場之一，78％企業表示，已採用全新網絡安全措施協助遙距工作。此外，有80％企業表示，疫情下會增加未來網絡保安投資，反映香港企業對網絡保安最關注。

安全存取網絡 成首要挑戰

報告亦指出，疫情下很多香港企業未能為轉型至遙距工作模式做好準備，當中有65％企業只做好部分準備，有2％企業甚至毫無準備。而安全存取已成為本港大部分企業（60％），在支援遙距工作員工時的首要挑戰，其次則為數據私隱（54％）、身份驗證（52％）。

另外，由於用戶可透過家用Wi-Fi或個人裝置連接至企業應用程式，終端保護亦愈來愈重要。過半數受訪者表示，手提電腦/桌面型電腦（56％）及個人裝置（55％）對遙距工作環境的保安帶來挑戰，而客戶信息（48%）及雲端應用程式（43%）則緊隨其後。

未來工作或採用混合工作模式，即員工可選擇遙距工作或辦公室工作，最近亦成為大趨勢。約三分之一（34％）亞太區企業預計，過半員工將於疫情後繼續遙距工作，但香港則只有15％的企業有相同預期。

香港IT保安投資 冠絕全球

企業要為混合工作模式做好準備，網絡保安成為首要任務。82％的香港企業認爲，網絡保安極爲重要，或比疫情前更重要。研究指出，8成香港企業會因為疫情而增加未來網絡安全的投資，比例屬全球最高，其次則為巴西和越南（同為78％）。

雖然幾乎所有香港企業（98%）均有為支援遙距工作而調整網絡保安政策，但仍要進一步教育員工，改變企業文化。研究指出，67%香港企業認為，缺乏員工教育及相關意識，是實行遙距工作的網絡保安指引時最大挑戰，其次為太多工具/解決方案需要管理（61%）。

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責任編輯：李彥煒