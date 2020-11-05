【iBond 2020】iBond今午截止認購　螞蟻IPO退款勢加熱銷情

▲ 券商普遍於明午（11月4日）為iBond截龍，而6間券商至今已吸金逾14億元。

再有銀行在通脹掛鈎債券（iBond 2020︰新上市編號︰04239）逆市有進帳，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉昨日（11月3日）回應查詢指，雖然iBond的認購期仍餘下2天才截止，但旗下客戶的平均認購金額，已較2016年錄得約一倍增長；相信當周四（5日）截止前，有望更多客戶申購。這是繼滙豐、中銀香港 （02388） 、工銀亞洲、恒生 （00011） 、招商永隆及創興 （01111） 後，第7間銀行指，新債的銷售成績，已超越上一次、即4年前的總認購金額。

iBond認購截止日期臨近，重要日子可按下圖了解

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雖然螞蟻集團 （06688） 未能如期上市，但昨日（4日）螞蟻集團鎖資逾萬億元開始解禁，加速「蟻民」散戶把認購新股資金轉投iBond，呈丁財兩旺局面。

單以兩間今天滙報最新戰況的券商指，新債至今已吸客逾萬人，包括︰致富證券上客量突破逾萬人、新報10,300人，以及一通證券的7,100人。

6券商錄逾14億元iBond認購額

若以金額來看，計及現金及孖展認購總額，經6家券商認購iBond的金額更首次累計突破逾14億元，達14.58億元，分別為︰致富證券約3.68億元、耀才證券 （01428） 的4.4億元、輝立證券逾2.8億元、以及一通證券的逾2.4億元。如果連同日前大華繼顯的8,000萬元，以及華盛證券的逾5,000萬元，6間券商已接獲約14.58億元的現金及孖展認購。

一通集團行政總裁宓光輝預計，不少客戶於未來兩天作最後衝刺入飛，畢竟明天當全城瘋搶「勁抽」的螞蟻集團，逾1.2萬億元的向隅資金退款，相信旗下一通證券，在iBond的上客量由今天的7,100人，再驟增至約一萬人；吸金額更從現時大約2.4億元，有機會增添至3億元。

券商普遍提早截飛 認購iBond者需留意

分析指，史上集資王螞蟻集團吸納約本港兩成存款，因市面的存款規模約為7.6萬多億元；巨資解凍的去向難免備受關注。另方面，須注意的，是券商普遍提早一天為iBond截票，例如致富證券董事暨業務主管郭家安表示，該行擬於昨日下午3時為新債截飛。

此外，財金界中人及名嘴皆力爭在iBond後天截止前提早下單，有「新股女王」之稱的鍾絳虹（Pamela），雖眼下忙於以私人顧問身份，為螞蟻集團出謀獻計；但身兼卓佳董事總經理及IPO總監的她，已透過網上銀行申請逾3手iBond（每手1萬元），縱使她預計中籤率不高，但礙於銀行存款無出「息」，遂最終入票上述穩賺不賠的債券，冀輕鬆賺息作長綫持有。同樣，另一資深投資者曾淵滄亦計劃入注兩三手，將坐貨3年。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪