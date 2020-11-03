【美國大選】專家評候選人經濟政策　拜登當選美股盈利或跌一成

雖然很多人都關注美國大選選情，但到底拜登及特朗普的政綱有何分別？對美國、全球經濟及股市有何影響？基金公司普信（T Rowe Price）指，二人經濟政策的分別，主要集中在稅收、支出及貿易上，當中以稅收政策為甚。

特朗普在2017年通過《減稅與就業法案》，將企業稅率降至21%， 當時民主黨便批評法案是向富人傾斜，只是在共和黨控制參眾兩院下，法案最終獲得通過。

如今「藍色浪潮」席捲美國，民主黨自然希望提高企業稅，預期拜登當政後，企業稅率將會由21%增至28%，低於《減稅與就業法案》前的35%；民主黨人甚至推動向美國企業的海外收入徵稅，以及設下企業稅的最低限額；個人所得稅方面，拜登則繼續向富人「開刀」，年收入超過40萬美元的個人所得稅率將會由37%增至減稅法案前的39.6%，同時也會刪除多種針對年收入超過40萬美元人士的稅項減免。

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拜登表示在增加企業稅率後，政府將會投資於教育、健康護理、研究發展等範疇，根據賓夕法尼亞州大學沃頓預算模型（Penn Wharton Budget Model），拜登的稅收及開支政策，將令政府在未來十年的開支增加5萬4千億美元，同時將會增加3萬4千億美元的額外收入，即美國未來十年將會增加2萬億美元的赤字。

普信美國股票分析師Katie Deal接受本刊訪問時指，拜登調高稅率將會對企業盈利造成壓力，預期拜登調高企業稅將令標普500指數成份股的每股盈利（EPS）下跌9-11%。

幾乎所有行業皆會受拜登的稅項政策所影響，只是對公共事業、能源勘探及生產企業影響略為輕微，皆因前者有能考將多收的稅項轉移給消費者，後者則一向支付較少的現金稅項。