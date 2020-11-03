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【BNO移民】英國醫療保健費是甚麼？　每年要交多少？

環球政經 18:28 2020/11/03

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英國早前宣布持BNO 港人可於明年1月31日起，申請留英簽證（Hong Kong BN(O) Visa）。其中一項條件是申請人需要繳付俗稱健康稅的醫療保險費 (Immigration Health Surcharge， IHS)，有意移居當地的人士，就要留意當中細節。

【BNO移民】英超球隊主場附近樓盤升值近8倍 選擇適合地段避免「無家可歸 」【下一頁】

【 BNO移民買樓】英國樓趁早買？　分析指最遲11月要入市【 下一頁】

甚麼是 IHS？

IHS是申請各項簽證，例如工作簽證、學生簽證、家庭團聚簽證或申請移民計劃，且在英國逗留超過6個月時，必須的申請條件之一，即使申請人已購買其他個人的醫療保險仍須要支付該費用，以支付英國的醫療保健服務。

只要繳交了健康稅，英國的常住居民都可以享有國民保健醫療服務（National Health Service， NHS），包括看醫生及購買藥物等。

IHS的費用是多少？

簽證類別 每年費用（英磅）
學生及Tier 5工作假期簽證 470
18歲以下人士的簽證或移民簽證 470
其他簽證或參與移民計劃的人士 624

何時可以使用 NHS？

  • 已繳交 IHS後
  • 已獲批簽證及移民
  • 要帶備生物辨識晶片居留許可（Biometric residence permits）

不過要留意，不是所有醫療服務都可以豁免收費，部分仍需要自行付費，包括處方藥物、牙科服務及視力檢查等。

 

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責任編輯：楊子瑩


 

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