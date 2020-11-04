【香港地產風雲@iM網欄】密食當三番「做細單」 還是苦等多時「做大客」﹖

今天的題目是：我要呻，我要發泄！

話說小弟最近兩三個月都有開到買賣單，雖然樓價不是很高，密食當三番，我們行內叫[揼石仔]，因為地產代理通常都是累進制，一個月的業績越多，和公司對拆的比率就越高。

在僧多粥少的情況下，平均十幾人才爭到一張單，我好歹也算爭贏了幾十人了。當然對比一眾大神，自然是比上不足比下有餘了。而由於過程做得算好，售出業主都有跟我繼續買入其他單位，串燒串燒加串燒。但某日，和比較資深的同事吃飯聯誼，他説要和我上一課......

他說：汶睎，你不應該只做細單，專注多點在大碼的貨，這樣才可賺更多的錢......

鬼唔知阿媽係女人咩！！我一入行有人聽師兄師姐説要跟到一個億萬富翁往往以年計例如我聽過有agent為接近某某電視台高層，用了兩年去接近他的助理。我也有聽過有Agent為了等一個富豪，每日都在他的停車位等了1年，並唔係咁簡單架葉師傅！難道我要踢走所有客人，難道無一億元以上的單我都不簽嗎？？

如果人人都是這個思維，那一千幾百萬的樓就沒人做？ 個個Agent都去做豪宅，屋苑就放棄？ 我覺得不能有這樣的思維！

每個客人都是客人，就算他是劏房租客或只買一個車位，也需要一個好Agent，我入行十年都不會揀野做，我希望我所有客人都可以找到他們想要的單位物業，這就是地產代理應有的責任，這就是我，這就是唐汶睎，你的星級地產代理。

作者_唐汶睎簡介： 我唔係冇嘗試過，我嘗試安分守己，日做夜做，賺嗰少少錢！我試過！所以我決定入行做地產！！我要發達！！我要搵大錢！！做了十年，見盡世間百態，等我帶你們進入既熟悉又陌生的地產世界！

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