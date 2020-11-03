【酒店復甦】香港半島酒店上季出租率回升至26%　每客房收入按季升逾倍

▲ 香港半島酒店第三季平均可出租客房收入、平均房租及出租率均較第二季大幅改善。

半島酒店母企大酒店 （00045） 公布第三季營運數據，香港半島酒店上季平均可出租客房收入、平均房租及出租率均較第二季有所改善，期內平均可出租客房收入為760元，按季回升1.2倍，但按年仍跌55%。大酒店今日收報5.67元，升0.9%。

重溫半島酒店上半年表現，按此看【下一頁】

香港半島酒店上季平均房租為2,929元，去年同期為4857元；出租率為26%，較第二季回升13個百分點，按年則跌9個百分點。

至於其他亞洲地區及歐美地區的半島酒店，除了平均房租較為平穩，分別錄得2737元及5047元，出租率及平均可出租客房收入仍錄得較大跌幅，但已較第二季好。上季其他亞洲地區及歐美的出租率分別為38%及24%，按年跌32及56百分點；平均可出租客房收入為1,048元及1213元，按年跌42.6%及73.9%。

至於出租物業，住宅、商場及辦公大樓上季的出租率為87%、82%及95%；每平方呎每月平均收益為44元、139元及65元。

相關文章：大酒店購曼谷半島酒店餘下50%權益

【美股焦點】洲際酒店上季業績好轉 惟每間客房收入仍大跌5成

【美股焦點】Estée Lauder上季淨利潤跌12% 中國銷售額錄雙位數增長

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：袁諾曦