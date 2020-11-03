▲ 可口可樂夥蒙牛攻內地乳製品行業 組合資公司「可牛了」

媒體報道，美國可口可樂公司和蒙牛 （02319） 成立了合資公司，取名「可牛了」。消息指，合資企業將依託雙方在乳製品生產和管道方面的優勢，成立一個全新的低溫奶品牌。 可口可樂此前在中國並未涉足乳製品行業。

報道指，可口可樂與蒙牛攜手出資設立的「可牛了乳製品有限公司」，已完成工商註冊登記手續並取得了營業執照。中國工商資訊平台「天眼查」顯示，「可牛了」註冊資本6,885.9萬美元，董事長是可口可樂大中華區營運事業部總裁VENKATA VAMSI MOHANTHATI，總經理則是分管蒙牛鮮奶事業部的蒙牛集團副總裁羅彥。

市場分析指，蒙牛與國際品牌蒙可口可樂合作，將可挽回內地乳業的形象，並以此吸引更多年輕消費者。

相關文章：

【美股焦點】可口可樂「痩身」將停產椰子水品牌Zico 擬剔走不受歡迎可樂口味

【美股焦點】可口可樂北美裁員涉4000人 料全球遣散費逾3.5億美元

【蒙牛股價】蒙牛股價彈逾4% 瑞銀指估值較同業低、大升目標價逾4成

【收購觸礁】蒙牛終止收購澳洲Lion Dairy and Drinks交易 傳遭澳洲政府拒批

編輯：吳敏芳

