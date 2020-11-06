【情緒有得傾@iM網欄】成功關鍵：提升心理韌性

《白雪公主》、《反斗奇兵》、《星球大戰》、《鋼鐵人》、《復仇者》、《米奇老鼠》──不但是家傳戶曉的電影和角色，也可算是現今網紅 (KOL) 的祖先，這班達人涵蓋不同年齡層的粉絲，但其實都有一個共通點：心水清的讀者可能已經知道……是的，它們都屬於華特迪士尼公司旗下的商品。

迪士尼成功背後的掌舵人

或許因為筆者曾經參與香港廸士尼樂園開幕，所以對這個品牌總有一些情意結。迪士尼被公認為世界規模最大的多元化跨國媒體集團，旗下包括皮克斯、漫威、盧卡斯影業和二十一世紀福斯，市值在十月份超過2,200億美元，可算是一時無兩。在此不得不提到今年初剛退下火線的行政總裁Bob Iger。他當選《時代》雜誌2019年最成功商業人士及公認為當代最創新、最成功的行政總裁之一。在位15年間，令公司股價躍升五倍！他的新書《我生命中的一段歷險－－迪士尼執行長羅伯特．艾格十五年學到的課題》，分享了他認為領導不可缺少的八項原則：樂觀、有勇氣、專注、果斷、好奇心、公正、考慮周到和誠信。

▲ Bob Iger

「嚴以律己，寛以待人」

表面上看還不是一些老生常談，但若果能夠把每個單元細心咀嚼一下，會發現當中有一種特定的思維模式：對事而言，當面對困難、要保持冷靜、認清目標、承擔責任；對人而言，則以公正、寬容和同理心去面對。正如古語有云「嚴以律己，寛以待人」，就是這種氣度。

原生家庭的影響

如此成功的企業家，他的成長也並非無風無浪。雖然出身小康之家，但因為父親患有嚴重躁鬱症，情緒經常大起大落，反而訓練他從小懂得觀人於微。在書中提到他還是孩童的時候，便可以從父親走樓梯的腳步聲去判斷爸爸當刻的情緒。如果是壞情緒的腳步聲，他會準備自己的心情去面對父親無理的發洩。從當年惶恐的的生活中，他必須學習適應家中隨時可能發生無法預料的狀況。所以他學會不讓自己容易感到害怕，學懂如何更有復原的韌性。

這種復原的韌性 (Resilience)，確是成功路上重要的一種元素。這種元素不單對個人，對企業的發展也攸關重要，所以不少公司也願意投放資源去提升員工的韌性，從而提高整體生產力效益。當然要提升韌性不是變戲法，並非一朝一夕的事。原生家庭的互動直接影響並深化個人思想與行為，既定模式一旦形成，根本的改變不易；但若能夠有系統並持續地付出努力去調節自己面對逆境時的情緒反應，就必定能逐漸提升個人的心理韌性。回看Bob這位模範企業家，「有瑕疵」的童年反而造就了他的成功。

▲ The Ride of a Lifetime

更多情緒有得傾@小明的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！