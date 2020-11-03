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佳兆業獲ESG項目獎 機構看好集團發展

股訊匯 17:00 2020/11/03

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國際知名財經雜誌《彭博商業周刊/中文版》與德勤聯合舉辦的第二屆「ESG領先企業大奬2020」評選於近日公佈結果。佳兆業集團(01638)憑藉其作為“城市公共服務商”的優勢以及長期以來在環境、社會及管治方面作出的傑出貢獻，被授予「領先社區項目獎」。

「ESG領先企業大奬 2020」旨在表彰在ESG方面有傑出表現的上市公司，鼓勵企業實踐更具效益的ESG 策略，建立更高透明度的訊息披露架構，共同推動對環境和社會產生正面影響的可持續發展。佳兆業此次獲授予「領先社區項目獎」，是社會各界及業界對集團在ESG方面卓越表現和傑出貢獻的肯定和認可，獲得該獎項的還有信和置業(00083)、聯想集團(00992)等。

作爲中國大型綜合性投資集團，佳兆業在不斷推動業務發展的同時，通過城市更新，提升土地使用率及完善公共利益配套設施；通過增加綠色環保項目投資，減少運營對氣候和環境帶來的負面影響。2019年集團完成了5個綠色建築設計標識，其中未來作為總部大廈的深圳佳兆業金融科技中心，獲美國綠色建築委員會頒發LEED認證第4版金級認證。

深圳佳兆業金融科技中心

佳兆業集團時刻堅守高水準的社會及環境責任，視可持續性管治發展為不可或缺的一部分。不久前，全球著名指數編制公司、國際最具權威的ESG評級機構MSCI發佈了佳兆業最新ESG評級報告，集團ESG評級由“B”獲上調至“BB”，位列恒生指數內房股領先水準。 

佳兆業表示，集團致力於成為優秀的企業公民，未來將不斷發揮自身優勢，積極整合多元資源服務社會，推進城市結構更新，為社會、為環境做出更大的貢獻。

國信證券：佳兆業是大灣區城市更新絕對領軍者

與此同時，國信證券於昨日發佈題為“大灣區城市更新絕對領軍者”的深度報告。報告指出，佳兆業未來一個財年內合理股價區間為 4.55 至 5.93元人民幣(下同)，較當前股價有44.9%至88.8%的空間，預計公司2020、2021年歸母核心淨利潤分別為59.7億元、74.5億元，維持“買入”評級。

報告強調，大灣區城市更新已進入加速時代，佳兆業經過二十多年的發展，在壁壘頗高的城市更新方面經驗豐富、 優勢明顯，是大灣區城市更新絕對領軍者。另外，集團嚴格把控財務指標，降負債成效明顯。

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com

佳兆業集團（01638） 可持續發展

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