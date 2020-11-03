【美國大選】特朗普個人捐款大落後 公務員也撐拜登

美國大選當地時間11月3日（周二）展開，美國50個州份及哥倫比亞特區會在香港時間11月4日（周三）起陸續開票。《彭博社》報道，更多民眾以個人名義捐款予民主黨總統候選人拜登，共有近5萬人；總統特朗普的籌款額和人數都遠低於拜登，僅得2500人捐助，連聯邦政府的員工也選擇支持拜登。

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《彭博社》收集網上捐款平台ActBlue及WinRed的數據，發現樂於捐助拜登的員工較多，由公務員，以至科企員工都有；軍人、連鎖超市沃爾瑪（Walmart）、速遞公司等員工，是特朗普的金主。

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就企業或大型組織的個人金主而言，亞馬遜（Amazon）、加州大學、Google、聯邦政府及凱薩醫療（Kaiser Permanente）的員工傾向支持拜登，一共有4.9萬人捐款予拜登，整體籌得10億美元。特朗普僅籌得約6000萬美元，支持他的主要是美軍和紐約市警察局的員工，共2500人。

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責任編輯：鄧燕君