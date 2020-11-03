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【Klook優惠】Klook直播送百萬元優惠　香港文華東方酒店免費套房2晚

商業 17:39 2020/11/03

分享：

Klook將於11月5日晚上9時直播，派總值超過1百萬的優惠，當中包括香港文華東方酒店「澳門套房」2晚。（Klook提供圖片）

Klook將於11月5日晚上9時，透過Klook App 舉行第四場Klook LIVE「雙11大折日」，直播期間大派總值超過1百萬的優惠，當中包括價值3萬元的Klook「日日去 Staycation」之旅、香港文華東方酒店「澳門套房」2晚、Klook 1,000元電子禮品卡、Klook 全線活動「11% off 」優惠碼等。

Klook LIVE 「雙11大折日」直播期間大派優惠：

  • 由香港文華東方酒店送出價值HK$ 90,000 「澳門套房」兩晚（名額一個）
  • 由 Klook 送出價值HK$30,000 「日日去 Staycation 」之旅（名額一個）
  • 由 Klook 送出 價值HK$1000 電子禮品卡（名額11個）
  • 由 Klook 送出「11% off」 優惠碼（名額5,000個）
  • 由 DBS 送出 DBS 信用卡客戶專享HK$110優惠碼 (名額有限)
  • 由 DBS 送出HK$11 優惠碼 (名額有限)

【Work from Hotel】酒店推Workcation吸商務客　客人連租1至2星期助生意

【Staycation優惠】Expedia 11月推出有獎遊戲 　預先睇22間酒店免費Staycation

當晚亦會公佈11月5至11日「雙11大折日」優惠，超過28間酒店Staycation低至18折、以及多項香港主題樂園、景點、酒店自助餐、酒店下午茶、豪華露營、SPA、精選活動買一送一及低至48折，部份更為聖誕早鳥優惠。

兩間酒店優惠將率先在直播期間開賣，包括香港文華東方酒店市區景觀套房住宿體驗（保證升級至皇后像市區景觀套房）連雙人早晚餐及下午茶，只需4,400元（人均2,200元）；亦可選擇市區景觀客房住宿體驗（保證升級至海景客房）連雙人早晚餐及下午茶，只需2,750元（人均1,375元）。

另一間為香港迪士尼樂園酒店，兩大兩小可入住國賓廳Cinderella主題套房，享用Cinderella 主題精美點心，只需5,619元起（人均1,405元起）；兩大兩小亦可選擇海景陽台客房（維多利亞式豪華陽台客房，伴隨開揚海景），只需1,632元起（人均408元起）。

【Workcation】Hotels.com推Workcation酒店優惠　每晚511元起

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責任編輯：朱悅瀅

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