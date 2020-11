【美國大選】「投了他，你不再是我媽」大選令美國家庭撕裂

美國大選正展開,美國總統特朗普迎戰民主黨總統候選人拜登。有媒體報道指,有不少美國家庭因為在美國大選上,所投選的候選人不同而反目成仇。有支持特朗普的女士指,她兒子因為她想在美國大選投票予特朗普,而大喊「你不再是我媽」(You are no longer my mother)。

路透社訪問一名現年41歲的護理員戈麥斯(Mayra Gomez),她指自己本來是民主黨支持者,但她之後改為支持特朗普,她滿意特朗普堵截非法移民及經濟政策。

戈麥斯表示,在5個月前,她向21歲的兒子談及自己打算投票予特朗普。然而,她的兒子向她說:

「你不再是我媽,因為你投票給特朗普。」

(He specifically told me, ‘You are no longer my mother, because you are voting for Trump.)