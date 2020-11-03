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【美國大選】「投了他，你不再是我媽」大選令美國家庭撕裂

環球政治 17:20 2020/11/03

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美國大選正展開，美國總統特朗普迎戰民主黨總統候選人拜登。有媒體報道指，有不少美國家庭因為在美國大選上，所投選的候選人不同而反目成仇。有支持特朗普的女士指，她兒子因為她想在美國大選投票予特朗普，而大喊「你不再是我媽」（You are no longer my mother）。

路透社訪問一名現年41歲的護理員戈麥斯（Mayra Gomez），她指自己本來是民主黨支持者，但她之後改為支持特朗普，她滿意特朗普堵截非法移民及經濟政策。

戈麥斯表示，在5個月前，她向21歲的兒子談及自己打算投票予特朗普。然而，她的兒子向她說：

「你不再是我媽，因為你投票給特朗普。」

（He specifically told me, ‘You are no longer my mother, because you are voting for Trump.)

戈麥斯又指，與很多人的關係的傷害已經造成。在很多人眼中，特朗普是一隻「怪獸」（monster），這令人傷感。戈麥斯指，有人會因此而不再與她說話，而她也不知這事情最終會有改變。

報道指，戈麥斯並非唯一因為支持特朗普，而與家人、朋友關係破裂的人。路透社訪問了5名特朗普支持者、5名拜登支持者。

只有極少數受訪者認為，美國大選後其與親友的關係可以完全癒合，大多都認為，其關係難以改善。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：林嘉莉

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