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【美國大選】新冠患者能否親身投票？疾控中心稱可以

環球政治 17:19 2020/11/03

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美國疾控中心針對美國大選發布指引，指不會阻止已感染新冠肺炎或正隔離的選民親身投票。

美國大選當地時間周二（3日）展開，美國的新冠肺炎疫情仍嚴峻，已超過950萬人確診。美國疾控中心針對美國大選發布指引，指出不會阻止已感染新冠肺炎或正隔離的選民，在美國大選選舉日前往票站親身投票，但投票過程要遵照防疫指引。

【美國大選】9400萬人已提前投票 料至投票日破億 【下一頁】

美國大選幾時知結果？開票時間表一覽 【下一頁】

美國疾病控制和預防中心（CDC）周一（2日）經電郵發布指引，稱對於要隔離的新冠肺炎患者及其密切接觸者，疾控中心不會阻止他們行使投票權。疾控中心表示，如按照該中心有關投票地點和選民的建議，他們仍可在安全的情況下親身投票。

疾控中心建議，當已確診或要隔離的選民到達票站時，應向票站職員告知其健康狀況，以及採取以下措施來保護票站職員和其他選民：

  • 戴口罩
  • 與他人保持最少約1.83米（6英尺）的距離
  • 投票前後都要洗手或使用消毒搓手液

【美國大選】關鍵搖擺州提前投票率低 反有利特朗普？【下一頁】

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疾控中心建議票站職員協助這些選民時，應佩戴包括防護面罩、防護衣、手套等專業防疫裝備，而且事前應接受裝備使用訓練。

另外，疾控中心也呼籲為這些選民提供其他投票方式，盡可能減少選民與票站職員之間的接觸，例如讓他們免下車投票，或讓他們使用專用票站投票。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

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