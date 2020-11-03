【理財熱話】網友推算一整年帶飯節省1.4萬 茶餐廳平均每餐60元

衣、食、住、行，以上四個環節佔我們日常生活不少開支，如果能夠節省有道，絕對能夠為我們存下不少錢。有網民在討論區開帖，為各位網友計算出如果一整年上班連續帶飯，能為我們存下不少錢。

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樓主指出，就算各位在工業區上班，物價不如商業區那麽昂貴，走進茶餐廳，平均每餐都要60元。假設每月上班20天，一個月的午餐開支就近1,200元，每年大能存下1.4萬。

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另外樓主亦為大家計算如果以省下金錢作投資的回報率，假設將其中的1,000元作投資，而每年回報率有5%，5年後就會有7萬，10年之後就變成16萬，因此他呼籲大家別小看這些零碎的飯錢。有理財目標、計劃當然好。不過有網友則指這樣做人可説是毫無生趣，如果要靠這樣的方法才可以買樓或致富，寧願放棄這樣的機會，及時行樂好了。不過，也有不少網友對樓主的主張相當贊成，認為良好的理財觀念一定要及早培養及執行。

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責任編輯：翁嘉陽