【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑昂坪救援徑上大佛洗滌心靈 東涌跑上山又一好去處

小時候很喜歡去大嶼山旅行，因為必定要坐船前往，而景點總離不開梅窩、大澳及天壇大佛。直至青馬大橋及東涌鐵路站分別於1997及98年通車，前往大嶼山的交通就變得更多選擇。早兩期講到由東涌出發跑東梅古道及東澳古道，就先後可以去梅窩及大澳兩個景點，至於前往天壇大佛的昂坪，就可以選擇昂坪360救援徑前往，若果以跑加行的方式，相信不用兩小時就可到達。

和東澳古道前往大澳路徑一樣，由東涌站出發跑到逸東邨，或直接坐巴士到逸東邨出發，很快就會見到東澳古道路牌，沿著古道向著䃟頭及沙螺灣方向，跑過東涌區康樂中心及侯王橋，很快就會看到左方有昂坪360救援徑入口。

▲ 由逸東邨出發，很快就看到前往東澳古道的路牌。

▲ 靠右往䃟頭及沙螺灣方向。

▲ 經過侯王橋。

▲ 很快就看到左方昂坪360救援徑入口，拾級而上，跑上去前宜做好心理準備。

很快就看到左方昂坪360救援徑入口，拾級而上，跑上去前宜做好心理準備。

昂坪360救援徑為昂坪纜車公司所修建，屬纜車救援設施，當年該公司僱用六頭來自加拿大的騾仔騾女，在興建昂坪纜車及救援徑時負責協助搬運工作，所以這徑又有「騾仔徑」這個別名。現時長達5.7公里的救援徑除了用作應付突發緊急事件，亦漸成為熱門遠足路徑。

接著就是差不多近3公里、一路向上的樓梯級等待你去挑戰。這段路開頭短短1公里左右就已經急升300米，一點也不好跑，除非你是垂直跑的高手，小弟很快就已經投降，以行上山代替。當大家上山時，不要忘記望望後方的美景，遠眺東涌新市鎮及港珠澳大橋，這時你或會發覺，原來上山不夠半小時就已在相當高處了。

▲ 不時向後望，可遠眺東涌市中心及港珠澳大橋美景。

和其他行山徑一樣，昂坪360救援徑沿途設有標距柱，由C00 (東涌)至C30 (昂坪)，但不一樣的是每個標距柱之間的距離不是一般行山徑的500米，而是設定得比較隨意，所以你或會不時發現，很快就到下一個標距柱。

▲ 救援徑上的標距柱。

經過首階段最高點的3號纜塔，就開始進入別具特色的木板道路路段，在纜車公司興建昂坪纜車時，為了保存自然環境，部分路段用了木板舖設，故此路徑又稱為「昂坪棧道」。由這裡開始至昂坪一段，都是纜車經過的路線，在棧道上行走時，頭上隨時會有纜車經過，大家有氣有力時，不妨與車上朋友打個招呼。



▲ 走過此3號纜塔，就開此進入棧道路段。

很快就會跑到C15至C16 — 全個棧道最具特色的路段。進入此路段前會先看到「注意：前面路段陡峭」路牌，推開路牌後就會見到極高且窄的棧道梯級，這時你想快走也不行，要一步一步小心行才可，還要留意迎面有沒有人。這段路拍照打卡認真一流，但多人行時記得要互相禮讓呢！

▲ 前面路段陡峭路牌。

▲ 棧道由木板構成，跑過行過時宜放輕腳步，減少對棧道的損耗。

由於棧道部分路段是由木板構造，較一般石屎路脆弱，纜車公司每月派人定時進行維修，大家跑經時盡量放輕腳步，減少對道路造成的損耗。



棧道由木板構成，跑過行過時宜放輕腳步，減少對棧道的損耗。

過後很快就會就達最高峰位置 — 5號纜塔彌勒山轉向站，登上此處可看到無盡天空與山巒，此時纜車亦就在你身旁經過！過了此處，你就會看到天壇大佛在你的左前方，即很快就會到終點了！心郁郁想跑的話，此路段開始就盡情跑吧，雖還有2公里多才到達終點，但已大致都是沒太大難度的平路或落坡路。

▲ 跑過5號纜塔彌勒山轉向站，就差不多到終點了。此處纜車與鋼索就在你頭上方，是打卡的熱點。

想跑長一點，不如在看到彌勒山郊遊徑路牌時轉入該徑。此郊遊徑部分路段與棧道重疊，全長五公里，現時正值芒草遍布山頭的季節，要影張靚相打卡無難度！終點為昂坪青年旅舍旁的東山法門，之後更可跑到心經簡林，再到天壇大佛及昂坪市集，由東涌出發連同此延長路段大約10公里左右。

▲ 「唔夠喉」的跑友可跑長一點，左轉入彌勒山郊遊徑，前往昂坪青年旅舍及心經簡林。

▲ C30位於昂坪棧道終點站，昂坪市集附近。

▲ 一場去到昂坪，當然要去天壇大佛及心經簡林參觀一下，洗滌心靈。

大家要留意昂坪棧道沿途沒有退出點及補給站，因此需要注意體力情況，以及帶備足夠物資，量力而為啊！

▲ 救援徑將於11月18-23日因維修工程而暫時封閉，敬請留意。

作者_Clayton Lauw簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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