【雙11】雷蛇銷情亮眼　產品交易額突破5000萬人民幣

▲ 遊戲周邊裝置製造商雷蛇Razer（01337）宣布，在剛過去的「雙11開門紅首戰」中，外設產品的商品成交金額（GMV）突破5000萬人民幣（約5785萬港元），於天貓和京東的銷售額則按年分別增長312%和268%。

踏入11月，就知道年度購物節雙11又來了！消費者趁雙11期間，入手心儀產品。遊戲周邊裝置製造商雷蛇Razer （01337） 宣布，在剛過去的「雙11開門紅首戰」中，外設產品的商品成交金額（GMV）突破5000萬人民幣（約5785萬港元），於天貓和京東的銷售額則按年分別增長312%和268%。

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據11月1日阿里巴巴生意參謀及京東黃金眼數據平台數據指出，RazerDeathAdder系列滑鼠單日銷量突破20萬件，而Razer Viper Ultimate遊戲滑鼠單日銷量更達6萬件，於天貓及京東銷量排行榜位居榜首；遊戲鍵盤方面，Razer BlackWidow 系列遊戲鍵盤單日銷量突破1.5萬件、Razer Huntsman系列遊戲鍵盤單日銷量衝破8000件。

▲ 據11月1日阿里巴巴生意參謀及京東黃金眼數據平台數據指出，RazerDeathAdder系列滑鼠單日銷量突破20萬件。（雷蛇資料圖片）

至於遊戲手提電腦方面，Razer Blade遊戲手提電腦在京東高端遊戲筆電排行榜位居第二、而Razer Blade 15 Quartz則入選天貓小黑盒Top新品。

目前雷蛇雙11活動仍在進行中，感興趣的玩家可在天貓或京東搜尋「雷蛇」，了解更多雙11優惠福利。

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責任編輯：曾曉汶