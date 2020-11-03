【藥明巨諾股價】藥明巨諾首日掛牌破底　早走贏800 遲走輸900

藥明巨諾（02126）今日首日掛牌，結果卻破發收場，開市初段曾報24.35元，最高見25.45元，較招股價23.8元升6.9%，散戶一手帳面贏825元。不過之後調頭回落，更跌穿招股價，收市報22元，潛水7.6%，每手倒蝕900元。

藥明巨諾是藥明系的第三家上市公司，選擇在螞蟻集團（新上市編號：06688）上市前招股，最終藥仍錄得超額認購逾116倍，反應算是相當熱烈，並以上限每股23.8元定價，怎料掛牌即破底。

【螞蟻集團6688】螞蟻傳被視為金融控股公司 需遵守更嚴格監管規定 詳情請按【見下頁】

根據招股書披露，藥明巨諾是內地領先的臨床及臨床前階段細胞治療公司，由Juno及藥明康德在2016年成立，主打候選產品relmacabtagene autoleucel（「relma-cel」）是針對復發或難治（「r/r」）B細胞淋巴瘤的自體抗CD19 CAR-T療法。

國家藥監局已於2020年6月受理審查藥明巨諾將relma-cel用作DLBCL三線療法的新藥申請，且於2020年9月，國家藥監局向藥明巨諾授予relma-cel新藥申請優先審查資格。

【中芯國際981】傳內地8吋晶圓產能緊張 中芯華虹大升半至一成 詳情請按【見下頁】

直至2020年6月底止，藥明巨諾尚未將任何產品商業化，因此未確認任何產品銷售收益，換言之集團目前是未有任何收入及盈利。截至2018年及2019年12月31日止年度止，藥明巨諾分別錄得2.7億、6.3億元人民幣虧損，而截至2020年6月底止半年，虧損則達6.5元人民幣，絕大部分的虧損是由研發開支、行政開支、優先股公允價值虧損及認股權證公允價值虧損所致。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機