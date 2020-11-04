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【另類收息】安聯投資睇好美AT1債　回報料不俗

股市 08:30 2020/11/04

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Pappo現同時持有美國AT1債及歐洲銀行CoCo債，但較喜歡前者，因美國經濟前景料較歐洲穩定，意味風險較低

美國零息環境持續，國債息率亦愈炒愈低。為提高回報，增加股票配置之餘，部分投資者亦轉向非主流債券埋手，貪其息口較高。基金公司安聯投資認同非主流債券配置價值，並未懼銀行業前景，正持有美國銀行業額外一級資本債（AT1）及歐洲應急可換股債券（CoCo Bonds）。

比起傳統債券工具，安聯投資美國固定收益首席投資總監Carl Pappo接受本報專訪時表示，投資者若揀選高質素公司的非主流債券，如優先證券，料能獲得不俗回報。

「這個市場較少投資者熟悉，估值相對便宜（意味息率回報較高），而且市面上有各式證券，例如歐洲有AT1、美國部分投資工具息率浮動，部分則屬永續債，投資者需要專門（specialise）研究並了解不同證券的合約內容。」

上述領域中，來自銀行業的證券最受外界關注，皆因其表現往往側面反映整個銀行體系的穩健程度。Pappo形容，「金融海嘯爆發對銀行業發展帶來的其中一個好處，乃銀行資本要求更高，營運更審慎，使銀行業承擔的風險縮小，所以我們喜歡盈利增長合理的銀行業（高質素優先證券）。」

持美AT1債 美經濟料較歐洲穩

Pappo現同時持有美國AT1債及歐洲銀行CoCo債，但較喜歡前者，因美國經濟前景料較歐洲穩定，意味風險較低。他補充，目前資金風險胃納擴大，促使「美國銀行業AT1債與歐洲CoCo債之間的息差只有20點子，若（後者提供的）息差擴大，例如達50點子，才會進一步關注（後者）」。

歐洲持倉中，Pappo持有部分來自英國、瑞士，以及法國的高質素銀行CoCo債券，以及「最高質素」的西班牙銀行CoCo債券。

此外，Pappo亦認為銀行次級資本債（T2）擁一定投資價值，因派息較高，使存續期相應拉低，意味需要承受的利率風險亦同樣減少，且相關證券流通性較低，可賺取流動性溢價。

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記者：莫亦熙

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