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【疫市營商】手遊市場競爭激烈　本地遊戲初創缺資源推廣　

商業 17:00 2020/11/03

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手機遊戲市場競爭激烈，初創公司欠缺資源作宣傳，本地手遊《打工英雄傳》遊戲加入大量電影橋段、網絡文化等元素，靠創意及噱頭取勝。

新冠肺炎疫情為遊戲行業帶來新商機，但遊戲製作人李軍（Silva）認為，小型遊戲初創未必從中受惠太多。不少本地遊戲初創均表示，經營中遇到的最大困難，需花費大量支出賣廣告宣傳，從而吸引遊戲玩家。

行業發展滯後　推廣欠資金

他坦言，初創缺乏人力物力等資源，創作遊戲中遇到不少困難。當遊戲上架後，一旦沒有為遊戲宣傳，就難以吸引玩家。他慨歎，現時全球各地每天都有大量新遊戲上架，若沒有定期作推廣，遊戲很快會在市場上被埋沒，「就算遊戲做得有多出色，幾乎沒有人會知道。」他舉例，內地的遊戲製作公司，只會用20%成本製作遊戲，另會用80%成本作宣傳，反映遊戲推廣的重要性。

Silva又指，對比於其他國家及地區，本地遊戲行業發展滯後。由於本地遊戲初創數目少，目前仍沒有遊戲公司成功賺到大錢，投資者對遊戲初創不會抱有太大信心，更未必願意投資。他指出，缺乏資金做出來的遊戲效果始終有限，但投資者不願投資，久而久之更會造成惡性循環。

＜＜【本地薑】港遊戲初創融入本土情懷　開發原創武俠手遊

＜＜【中小企支援】業界自救　支援電玩遊戲初創衝出香港

「過三關」對戰　本地玩家捧場

另外，Silva也留意到，近年手機遊戲市場門檻較低，市場競爭逐漸激烈，遊戲內容要貼地以及有噱頭，才能夠突圍而出。而為了增添遊戲特色及趣味，製作團隊在《打工英雄傳》遊戲系列中，加入不少電影橋段、網絡文化及武俠小說等元素。Silva指出，遊戲內容大部分為原創或二次創作，希望藉此能提升獨特性。此外，遊戲系統採用「井字過三關」對戰方式，不論在內容及玩法上，遊戲設計都較為新穎，在市場上屬於少見的類型，故能獲得本地玩家青睞。

遊戲以武俠作為主題，融入不少本土特色，並在對戰系統中採用「井字過三關」方式，遊戲玩法及設計新穎。

＜＜【疫市搵工】疫情下自由職業湧現　電子商務、遊戲開發需求大

Silva認為，現時很多遊戲的玩法類似，要做到與眾不同，最重要是要勇於嘗試。「做設計的人，不時會有很多新穎想法，但會因為沒有資源而難以作出嘗試。」他指出，初創公司雖然資源有限，但仍可以靠創意及噱頭取勝，爭取機會在市場上跑出。

記者：李寶如

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