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【維也納恐襲】被擊斃兇徒據報為90後 維也納土生土長

環球社會熱點 16:50 2020/11/03

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奧地利首都維也納周一晚發生恐怖襲擊，造成最少4人死亡，另有1名兇徒被警員擊斃。奧地利內政部未交代被擊斃兇徒的身份，僅是伊斯蘭恐怖份子。當地有周刊編輯指，該兇徒是維也納土生土長的90後。

【維也納恐襲】市中心6處受襲2死 槍手1死1在逃【下一頁】

【維也納恐襲】奧地利內長：伊斯蘭恐怖份子所為 死者增至4人【下一頁】

奧地利《蝴蝶》周刊（Falter）編輯克倫克（Florian Klenk）在Twitter發帖指，被擊斃兇徒名叫庫爾京（Kurtin S.，姓名未完全公開），父母是北馬其頓移民，但祖上跟阿爾巴尼亞有關（Albanian roots），而庫爾京本人則在維也納出生，並在當地長大。

克倫克續指，庫爾京是一名90後，年約20歲，信奉伊斯蘭教，曾經想去敘利亞，並指警方不認為他是策動今次恐襲的主謀。

不過，克倫克並未披露其消息來源。

【維也納恐襲】猶太教長憶述：兇徒向酒吧掃射至少100發子彈【下一頁】

【法國恐襲】大馬前總理馬哈蒂爾語出驚人 稱穆斯林有權殺法國人【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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