【一伙難求】東南樓可遇不可求　超過20組買家排隊睇屯門樓

樓價持續高企，買樓是不少人的人生大事，若有能力置業，當然想買最優質單位。中原葉津榮說，屯門卓爾居6座低層D室，實用面積540平方呎，屬罕有東南方向放盤，享開揚景致，加上內籠企理，放盤一天，吸引超過20組買家排隊睇樓。代理續說，單位原叫價700萬元，終以675萬元易手，實用呎價12,500元。

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葉津榮說，買家為上車客，覓盤多時，深知此類優質東南放盤可遇不可求，見有放盤推出，立即洽購。據了解，原業主於1999年3月，以197.28萬元買入單位，持貨21年，現帳面賺477.72萬元，物業期內升值2.4倍。

以上述單位為例，成交價675萬元，若承造九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，首期要67.5萬元，每月供款24,004元，壓力測試下的最低每月入息要求則約57,489元。

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