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【港股追蹤】可口可樂與蒙牛合作 成立「可牛了」攻低溫奶市場

股樓投資 17:36 2020/11/03

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可口可樂與蒙牛乳業（02319）合資成立「可牛了乳製品有限公司」，專門生產、銷售及營銷低溫奶。蒙牛今日收報37.95元，上升0.2%。

據報，「可牛了」已經完成了工商注冊，並已獲發營業執照。據中國工商資訊平台「天眼查」顯示，公司的註冊資本為6,885萬美元，董事長為可口可樂大中華區營運事業部總裁VENKATA VAMSI MOHANTHATI，總經理則是負責管理蒙牛鮮奶事業部的蒙牛集團副總裁羅彥。

目前，可口可樂在中國地方的業務從未涉獵過低溫奶產品，消息人士指，新的合資企業將借助雙方在乳製品生產和銷售渠道方面的優勢，成立一個全新的低溫奶品牌。

【螞蟻集團6688】螞蟻傳被視為金融控股公司 需遵守更嚴格監管規定  詳情請看[下一頁]

市場分析指，蒙牛與國際品牌蒙可口可樂合作，將可挽回內地乳業的形象，並以此吸引更多年輕消費者。

【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家   詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

經濟 蒙牛乳業（02319）

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