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【疫市開展】料展覽面積擴大14% 中國國際進博會本月4日上海開幕

環球政經 18:06 2020/11/03

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第3屆中國國際進口博覽會於本周三(4號)上海開幕，為期6日，按商務部的資料顯示，今屆展覽面積較去年增至14%，有近50間排名世界500強、各行業的龍頭企業 首度參與，旨在擴大進口規模，滿足國內民眾多元化的的消費需求。

中國國際進口博覽局副局長孫成海接受傳媒訪問時表示，即使疫情仍在全球肆虐，來自各國企業仍積極參展，而本屆總展覽面積較去年擴大近3萬平方米；他亦指，今年有近400多間日本企業參與，較上屆增至一成，法國則有80多間企業參加，較去年多於一成或以上。

【亞太經合會】 於11月20日舉行 主辦國馬來西亞：改用視像形式進行：【下一頁

【核武條約】《禁止核武器條約》明年1月生效　5大擁核國美英法中俄未有簽署：【下一頁

當局預告中國於今屆進博會將帶來新產品、新技術、新服務，從而達致「全球首發、中國首展」的目標，體現國際一流水平。

 

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責任編輯：潘曉豐

中華人民共和國商務部 上海 中國 疫情

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