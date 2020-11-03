金管局兩年計劃推動合規科技 涉16項建議

▲ 金管局宣布制定兩年計劃，促進香港銀行業採用合規科技

金管局表示，銀行不斷演變的經營模式、監管機構為應對有關演變而採取的監管措施，以及充滿挑戰的外圍環境，均促使銀行研究如何利用科技加強風險管理及合規。金管局宣布制定兩年計劃，促進香港銀行業採用合規科技，並於白皮書內提出16項建議。

16項建議可分為5個核心範疇，包括：制定實務指引及舉辦特定活動以加強對合規科技的認知；推動本地及環球合規科技界加強創新，並幫助它們接入行業基建設施；加強監管機構與合規科技生態圈的聯繫；制定合規科技培訓及技能架構，加強培育人才；及與業界保持聯繫，跟進計劃落實進度，以推動業界持續採用合規科技。

為落實建議，金管局在未來兩年將推出一連串活動和措施，包括：舉辦一項大型活動，加強銀行業對合規科技潛力的認知；發布「合規科技採用實務指引」系列；成立「合規科技資訊平台」，鼓勵資訊共享；及設立合規科技技能架構，以加強培育人才。

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編輯：謝智聰