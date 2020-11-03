【泰國示威】泰政府封鎖PornHub疑與示威廣告有關　總理巴育否認：很多家長投訴

▲ 有泰國網民最新發現，無法載入Pornhub網站並出現「相關內容已被禁止」字眼，疑與當地政府近日加大新聞、言論自由限制有關。 （Pornhub官方Instagram圖片）

泰國反政府抗議運動持續延燒，早前更有泰國反政府運動示威者在全球最大成人網站Pornhub刊登廣告宣傳運動，一度登上Pornhub搜尋器的搜索榜首。不過有泰國網民最新發現，無法載入Pornhub網站並出現「相關內容已被禁止」字眼，疑與當地政府近日加大新聞、言論自由限制有關。

有泰國網民自星期一晚上開始發現，若以泰國的IP登入Pornhub，便會彈出聲稱來自泰國數碼經濟及社會部（Ministry of Digital Economy and Society）的公告，表示該網站因違反電腦犯罪相關法規而遭停權。

不過泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）回應事件指，由於政府收到許多家長的投訴，故決定禁止Pornhub，惟並非如泰國網民指是因為PornHub上刊有反政府示威廣告而下禁令。泰國政府封鎖Pornhub後，隨即引起網民熱論並怒斥其侵犯權利，並呼籲以#HornyPower 標籤在Twitter上一同反對Pornhub禁令。

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事實上，在泰國散布色情刊物、影片可能會面臨最高5年的刑期還有10萬泰銖（約40.2萬港元）的罰款，惟向來少有嚴正執行相關法規，因此被防火牆擋下的成人網站也不多。不過在今年5月Pornhub亦曾被當地電訊商True Online封鎖，惹來大量網民投訴，網站在不久後就恢復正常。

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責任編輯：張寶燕